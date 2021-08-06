Красавицы в купальниках вызывали смех: как проходил первый конкурс красоты в Свердловске

У всех участниц тогда были еще разные купальники. Фото: кадр из фильма «Просто шоу». Режиссер: Кирилл Котельников

В День города в столице Урала пройдет финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». Из-за пандемии, посмотреть его можно будет только онлайн. Из 200 претенденток на корону до решающего тура дошли 16 красавиц. Кто получит корону – узнаем 14 августа. А пока предлагаем вспомнить, как 23 года назад в нашем городе прошел самый первый конкурс красоты.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЛЕОНИДА ЯКУБОВИЧА

Считается, что первый конкурс красоты в Свердловской области прошел в 1989 году – «Уральская красавица-89». Отчасти это так. Но исторически впервые девушки в купальниках у нас соревновались за внимание жюри годом ранее на конкурсе «Мисс «Весна УПИ». А началось все… с Леонида Якубовича.

Шел 1988-й. До появления «Поля чудес» с Владом Листьевым еще два года, до дебюта Якубовича в нем - три. Но он уже работает на телевидении, пишет сценарии для передач и проводит различные мероприятия. Одним из них был конкурс красоты в Прибалтике, о котором прознали в оргкомитете студенческого фестиваля Уральского политехнического института в Свердловске.

- Как-то Павел Виноградов из нашего оргкомитета сказал, что в Прибалтике Леонид Якубович проводит вообще первый конкурс красоты в СССР и сказал: «А почему бы нам не провести в Свердловске такой же?», - вспоминает Андрей Чистяков, в 1988 году бывший председателем оргкомитета фестиваля «Весна УПИ». – Мы отправили Пашу в командировку на встречу с Якубовичем. Он посмотрел, как все это происходит, и мы решили сделать у себя такой же конкурс.

Фотография победительницы «Мисс «Весна УПИ» в газете «За индустриальные кадры». Фото: предоставлено пресс-службой УрФУ

Конкурс прошел 4 мая во Дворце молодежи. Ажиотаж был такой, что все билеты в зрительный зал были раскуплены еще за неделю до самого шоу. Выбирали победительницу тогда сами зрители. В антракте они складывали бумажки в копилки претенденток. Как признавались в оргкомитете, от конкурса красоты Якубовича позаимствовали лишь дефиле девушек в купальниках. Остальное придумывали сами.

- Самый большой фурор – показаться на сцене в одном купальнике, - вспоминает Андрей Чистяков. – Все ждали этого с огромным нетерпением. Но никакой пошлости там не было. Даже партком наш спокойно к этому отнесся (смеется). Купальники девушки сами должны были себе найти. Поэтому все были в разных.

Первый тур «Уральской красавицы-89» проходил в комнате в ДК Урал, где работали танцевальные кружки. Фото: кадр из фильма «Просто шоу». Режиссер: Кирилл Котельников

Журналисты, присутствовавшие на конкурсе, писали в газетах, что из-за неопытности девушек во время прохода в купальниках «любой вызывающий жест, шаг поднимал буквально волну смеха». Кроме этого был конкурс «Вежливый отказ» - на сцене к участнице подходил молодой человек и пытался завязать знакомство, а девушка должна была придумать, как ему отказать.

- В этом конкурсе члены самой первой нашей команды КВН участвовали – еще до Уральских пельменей у нас были Уральские дворники. Это самая первая наша команда, - говорит Андрей Чистяков. – А еще был конкурс танцев, и стих девушкам надо было прочитать. Ну и конкурс платьев. Мы оплачивали ткани, но сшить из них красивый наряд участницы должны были сами. Смотрели на их вкус и стиль.

В том самом первом конкурсе красоты победила 17-летняя студентка СИНХа Злата Уфимцева, работавшая манекенщицей в Доме моделей. Она тогда рассказала, что о конкурсе узнала случайно – друзья подсказали.

ЧЛЕН ЖЮРИ СКОНЧАЛСЯ ПЕРЕД ФИНАЛОМ

Вскоре после этого на весь мир прогремела сенсационная новость – в 1989 году СССР проведут свой первый полномасштабный конкурс красоты. Все, как на Западе, только с отечественными красавицами. Чтобы отобрать свою участницу каждый регион начал проводить свой областной конкурс красоты. В Свердловской области он назывался «Уральская красавица».

- Инициатором конкурса выступило комсомольское экспериментальное предприятие «Альянс», которое возглавлял мой одноклассник Валерий Ефименко, - вспоминает Кирилл Котельников, режиссер. - Именно он в том же 1989 году открыл второй по счету кабельный телеканал в городе - Альянс.

Победительница «Мисс «Весна УПИ» Злата Уфимцева во время первого тура. Фото: кадр из фильма «Просто шоу». Режиссер: Кирилл Котельников

Комсомольское экспериментальное предприятие «Альянс» в чем-то можно назвать родоначальником негосударственного телевидения Екатеринбурга. В нем, например, также работал Игорь Мишин, основатель «Четвертого канала». Сам «Альянс» был создан на базе Уральского электромеханического завода, в который входил ДК Урал. Именно поэтому «Уральскую красавицу-89» решено было проводить в нем.

На призыв поучаствовать ответили 394 девушки со всей Свердловской области. Сам конкурс был разделен на три тура. В первом девушкам нужно было просто пройтись в купальнике перед членами жюри.

- Первый тур проходил в ДК Урал в комнате, где танцевальные кружки занимались. Там были зеркала, как в балетных классах, - вспоминает Кирилл Котельников. – Он длился не один день. В комнату заходили по несколько девушек. Выглядело это забавно, мягко скажу, провинциально. Никаких навыков у участниц практически не было. Даже то, как люди одевались… Определенные проблемы были с вещами.

394 девушки со всей Свердловской области приняли участие в первом региональном конкурсе красоты. Фото: кадр из фильма «Просто шоу». Режиссер: Кирилл Котельников

Во время второго тура жюри отбирали 16 девушек, которые отправятся на финал. И это уже было полноценное шоу. Выступить на сцене ДК Урала пригласили знаменитых певцов. Владимир Маркин пел свою знаменитую песню «Я готов целовать песок, по которому ты ходила», а первый советский диск-жокей Сергей Минаев исполнил «Белые козы» - пародию на безумно популярную в те годы песню «Белые розы» группы «Ласковый май».

- За определенную круглую сумму они любезно согласились поучаствовать в нашем конкурсе, - говорил Спартак Мархулия, ответственный секретарь конкурса в документальном фильме «Просто шоу».

Во время второго тура Владимир Маркин пел на сцене «Я готов целовать песок...» Фото: кадр из фильма «Просто шоу». Режиссер: Кирилл Котельников

Кстати, звезд приглашали и на третий тур конкурса. В жюри должен был сидеть легендарный артист балета Марис Лиепа.

- Я своими глазами видел билеты до Свердловска, которые ему купили. Но за несколько дней до третьего тура он скончался. Скоропостижная смерть была, - вспоминает Кирилл Котельников.

Марис Лиепа был народным артистом СССР. Он умер 26 марта 1989. У него стало плохо с сердцем после того, как охранник отказался пустить его в Большой театр и при этом отобрал пропуск.

Кстати, «Уральской красавицей» в тот же год назвали свои областные конкурсы красоты в Перми и Челябинске. Фото: кадр из фильма «Просто шоу». Режиссер: Кирилл Котельников

Третий тур проходил спустя неделю – 2 апреля. Вести шоу пригласили знаменитого диктора Центрального телевидения Юрия Николаева. Он вел передачи «Утренняя почта» и «Утренняя звезда». Победительницей конкурса стала… Злата Уфимцева. Та же самая девушка, которая годом ранее стала «Мисс «Весна УПИ».

- Злату с самого первого тура отличало то, как профессионально она двигалась, как модель. И фигура у нее была такая правильная, - вспоминает Кирилл Котельников.

В программе конкурса были и танцевальные номера. Фото: кадр из фильма «Просто шоу». Режиссер: Кирилл Котельников

За победу девушке вручили путевку в Италию. Девушкам, которые оказались позади нее тоже выдали путевки, но в Югославию, Венгрию и Чехословакию. Они могли слетать туда на Рождество.

Так, второе место заняла артистка эстрадного балета из областной филармонии Екатерина Баутина. Она также получила титул «Мисс зрительских симпатий». За третье место боролись манекенщица Екатерина Шарапова и студентка педагогического училища Инна Коптелова. Они набрали одинаковое количество голосов, поэтому жюри нужно было решить, кому отдать предпочтение. Они остановились на Екатерине (Ее могила сейчас находится на бандитской аллее на Широкореченском кладбище, почитать ее историю можно здесь). А Инне вручили титулы «Мисс Фото» и «Мисс Грация».

Ведущим финала был знаменитый диктор Центрального телевидения Юрий Николаев. Фото: кадр из фильма «Просто шоу». Режиссер: Кирилл Котельников

ФРАНЦУЗАМ НЕ ПОНРАВИЛСЯ ЦВЕТ ЖЕНСКОГО ТЕЛА

О конкурсе, «Уральская красавица-89», который проходил в Свердловске, вышел 20-минутный документальный фильм «Просто шоу». Его снял Кирилл Котельников, который позже режиссировал клипы для «Агаты Кристи» и группы «Чайф», а также работал с Bad Boys Blue.

- Моему однокласснику Валерию Ефименко, организовавшему конкурс, захотелось, чтобы это событие попало на экран, и он обратился ко мне, - вспоминает Кирилл Котельников. - У меня не было тогда полного высшего образования. Первый тур снимали на бытовую видеокамеру. Их в Свердловске в тот момент было всего три. А второй и третий тур мы уже снимали на кинопленку.

Многие участницы в 89-м году признавались, что и не рассчитывали на победу. Им просто хотелось попробовать себя в чем-то новом. Фото: кадр из фильма «Просто шоу». Режиссер: Кирилл Котельников

Получившаяся картина в ироничном ключе показывала, как проходит в Свердловске первый конкурс красоты. Например, девушки дефилировали в купальниках под песню «Белые козы». Фильмом даже заинтересовался один французский телеканал.

- Раньше всю кинопродукцию нужно было в Москве регистрировать в ГОСКИНО РСФСР, - вспоминает Кирилл Котельников. – И вот когда мы регистрировали фильм в Москве, нам предложили съездить в Совэкспортфильм. Это была организация в небольшом здании с маленьким кинозалом, куда приезжали представители зарубежного проката, смотрели новинки кино СССР. И там женщина с какого-то французского телеканала заинтересовалась нашим фильмом. Говорит, мы, конечно, ее купим, я поняла ваш юмор.

За победу в конкурсе Злате Уфимцевой подарили путевку в Италию. Фото: кадр из фильма «Просто шоу». Режиссер: Кирилл Котельников

Но сделка не состоялась. Французского представителя не устроило качество картинки – зернистость и цветовая гамма.

- Она спросила: «Вы видимо привезли бракованную кинокопию? Вы же снимали на пленку Кодак?» – вспоминает режиссер. - Сейчас это трудно объяснить. Никто нам на этот фильм Кодак не выдал бы в то время. Поэтому снимали мы на пленку «Свема» шосткинского комбината. Пленка была ужасающая, а нам еще и бракованная партия попалась. Для советского кино это было нормально. И я вынужден был признаться, что это оригинал. Она так ужаснулась. Говорит: «Если бы это был фильм-чернуха о войне. А тут у вас женское тело, а цвет у него какой-то неважный».

Победительница «Уральской красавицы-89» Злата Уфимцева. Фото: Лев Баранов

ОСНОВАТЕЛЯ КОНКУРСА УБИЛИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Уже в мае 1989 года победительница «Уральской красавицы» Злата Уфимцева отправилась в Москву на Всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР-1989». Дойти до финала ей не удалось. Но многим запомнился ее разговор с Александром Масляковым – он был ведущим вместе с Леонидом Якубовичем.

- Скажите, Злата, вы вообще девушка ревнивая? – спросил Масляков.

- Ужасно, – ответила Злата.

- А в чем это проявляется?

- Я пинаю двери ногами…

По слухам, после «Мисс СССР» Злата Уфимцева ненадолго вернулась в Свердловск. А затем переехала жить в Москву. Недавно «Комсомольская правда» писала о судьбе другой участницы «Уральской красавицы-89» Екатерины Шараповой. В 1997 году ее убил ухажер. Мать девушки продала квартиру, чтобы поставить своей дочери памятник на Широкореченском кладбище. Трагично закончилась и жизнь организатора конкурса Валерия Ефименко. В 1991 году он был убит в центре Екатеринбурга вместе со своим отцом.

- Он с родителями, женой и шестилетней дочкой возвращался из гостей. Шли по улице Маршала Жукова. Самый центр города. А там ходил милиционер с собакой, - рассказывает Кирилл Котельников. - Собака была не на поводке, залаяла на них. Дочка закричала. Валера что-то крикнул милиционеру, тот в ответ. Слово за слово. У Валеры был газовый пистолет. Он бахнул из него в сторону милиционера. А тот достал настоящий и выстрелил в Валеру. На этом могло все остановиться, но папа Валеры поднял газовый пистолет и тоже выстрелил в милиционера. Тот в него.

Основатель конкурса Валерий Ефименко. Фото: кадр из фильма «Просто шоу». Режиссер: Кирилл Котельников

Две пули попали мужчине в сердце. Он погиб на месте. Самого Валерия Ефименко смогли доставить в больницу и прооперировать. Но от наркоза он отойти не смог и скончался.

- Это был удивительный человек. Фантастический трудоголик. У него несколько высших образований. Еще в школе у него был дух предпринимателя. Если бы его так по-дурацки не убили, он сейчас был бы каким-нибудь известным олигархом, - вздыхает Кирилл Котельников. – Смерть его имела небольшую связь с работой. Он надорвался на ней, заработал тяжелую форму астмы. Пил какие-то специальные гормональные препараты. Когда ему после ранения делали операцию, одну смену врачей предупредили об этом, а другую забыли. Операцию то провели удачно, но из наркоза он не вышел, потому что ему не добавили какой-то препарат.

Валерий Ефименко погиб через два года после того, как прошел первый областной конкурс красоты в Свердловске. Фото: кадр из фильма «Просто шоу». Режиссер: Кирилл Котельников

По словам современников, сам милиционер тогда тоже пострадал – получил ожог глаз. История в 1991 году была громкая. Но за убийство милиционер ответственности не понес.

- У милиции тогда было распоряжение – в случае применения огнестрела они могли сразу стрелять на поражение, не раздумывая. Бандитское время было. А что такое газовый пистолет? Попробуй издалека определить из чего в тебя выстрелили, - говорит Кирилл Котельников.

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