Студент воспитывался в неполной семье. Фото: личная страница погибшего во «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Поводом для разбирательств стал суицид 17-летнего студента Колледжа прикладных искусств.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник, окровавленное тело парня обнаружила его мать. При этом возбуждение уголовного дела не означает, что юноша попал под чужое влияние. Это позволит силовикам провести необходимые следственные действия. Наказание по данной статье достигает до 15 лет лишения свободы.

- Вечером 4 числа он сказал матери, что примет душ перед сном. Мать уснула, а в шесть утра нашла сына без признаков жизни. Студент воспитывался в неполной семьей, конфликтов с матерью не было, - отметил инсайдер «КП».

Знакомые погибшего рассказали, что студент учился на отделении художественной обработки металла. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

- Паша (имя изменено – прим.ред.)всегда выглядел веселым и жизнерадостным. Про его отношения с мамой мне неизвестно. Но вряд ли они были натянутыми, если он мечтал поменять отчество на матчество, - рассказывают однокурсники учащегося.

Студент увлекался боксом. Фото: личная страница погибшего во «ВКонтакте»

Напомним, что в закрытом уральском городе Лесном свела счеты с жизнью 12-летняя школьница. В предсмертном сообщении девочка заявила одноклассникам, что переживает из-за контрольной по математике.

Позже эксперты пришли к выводу, что незадолго до смерти ребенок стал жертвой изнасилования.