Под Нижним Тагилом в столкновении двух легковушек погиб один человек, еще трое пострадали

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Утром 6 августа на трассе под Нижним Тагилом произошла смертельная авария. Столкнулись две легковушки: Opel и Volkswagen. По предварительной версии, водитель Opel во время обгона вылетел на «встречку» и не успел вернуться на свою полосу.

В результате ДТП несовместимые с жизнью травмы получила 51-летняя пассажирка автомобиля Opel, она скончалась на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой помощи.

- 54-летний водитель Opel госпитализирован с переломами ног, травмой живота, в шоковом состоянии. Также травмы получили водитель и пассажир Volkswagen. С переломом предплечья и ушибом грудной клетки в больницу увезли 55-летнего мужчину. Его 32-летний пассажир получил перелом ребер, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что водитель Opel имеет одиннадцатилетний водительский стаж, в этом году за нарушения ПДД его не привлекали. В момент столкновения все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Автоинспекторы провели осмотр места происшествия, движение на участке ДТП было затруднено. В каком состоянии водители управляли автомобилями, определит экспертиза в больнице.