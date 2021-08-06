Губернатор Куйвашев заявил о необходимости расширения полномочий городских квартальных инспекторов

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Во время инспекции Орджоникидзевского района Евгений Куйвашев с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым и местным квартальным Константином Гущиным осмотрел один дворов с характерными для Уралмаша проблемами.

Квадрат улиц Орджоникидзе - Банникова - Красных партизан - бульвар Культуры — это пятиэтажки 1938-1945 годов постройки. Местные жители многие годы называют его «дворянским гнездом» — за статус горожан, когда-то населявших этот небольшой соцгородок. В советское время здесь жили заводские начальники, инженеры, высококвалифицированные специалисты. Проезд во двор сразу был спроектирован довольно узким, без карманов для парковки, внутри площадка выглядит не слишком благоустроенной. Все острые вопросы квартальный старается решить на месте, а для реализации комплексного подхода у него нет сегодня полномочий.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

- Я всегда поддерживал работу квартальных. Это удобная система решения вопросов, с которыми люди сталкиваются каждый день: ямы на тротуарах во дворах, парковки на газонах и так далее. Если, к примеру, во дворе работали коммунальщики и оставили после себя грязь, — это повод позвонить квартальному. Он, по сути, как участковый врач. Должен знать территорию и живущих здесь людей, а люди — его. Его задача — не только реагировать на «пожары», но и заниматься профилактикой. Система работает, но нам надо дать больше полномочий квартальным, и тогда в городе порядка будет больше, — отметил Евгений Куйвашев.

Решить вопрос можно через корректировку законодательных норм, поэтому губернатор дал поручение городской администрации оперативно проработать этот вопрос вместе с правительством и депутатским корпусом.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Ещё одно поручение, которое дал во время обхода района Евгений Куйвашев, — это приведение в порядок фонтана на бульваре Культуры. Сейчас он не действует, поскольку давно нуждается в ремонте. Глава региона обратил внимание городских властей: такую работу нужно провести.

Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Заброшенная гостиница «Мадрид» – ещё одно знаковое место на карте Уралмаша. Здание, стоящее на площади Первой пятилетки, строилось в 30-е годы прошлого века. Это пример советского неоклассицизма, признанный федеральным объектом культурного наследия, который сегодня находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии. Один из путей решения давней проблемы — передача здания из федерального ведения в областное. Это дало бы региону больше возможностей — и по восстановлению бывшей гостиницы, и по привлечению инвесторов. Евгений Куйвашев в этом вопросе заручился поддержкой уральского филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.