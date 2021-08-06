Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 6 августа 2021 года

Ситуация с коронавирусом остается тяжелой Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 524 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 125 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Дегтярске, Богдановиче, Бисерти, Реже, Североуральске, Красноуральске, Кушве, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших с начала пандемии на Среднем Урале составляет 110 537 человек, из которых 102 609 полностью справились с заболеванием. За минувшие сутки врачи сняли диагноз у 476 человек.

На данный момент состояние 810 пациентов оценивается как тяжелое, 504 из них размещены в палатах реанимации, 415 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 22 новых случая смерти от COVID-19. Общее число смертельных случаев – 4 491.

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