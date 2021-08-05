В Екатеринбурге выбрали «Миссис Стройкомплекс»: в подарок она получила корону из страз Swarovski

Елена Смыслова - мама двоих детей – ее дочке 11 лет, а сыну 4 годика Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

В Екатеринбурге выбрали главную красавицу на конкурсе «Миссис стройкомплекс» - ей стала 32-летняя Елена Смыслова. Она мама двоих детей – ее дочке 11 лет, а сыну 4 годика. Елена уже три года работает в компании TEN Девелопмент руководителем административно-хозяйственной части. Свой офис она называет домом, создаёт в нём уют и признается, что любит свою работу.

- В компании всё, как дома. У нас даже кошка в офисе живет. Мы подобрали её на улице и решили, что теперь она будет жить у нас. Она обжилась. Такое ощущение, что это мы у неё в гостях, - смеется победительница. В мои обязанности входит: организация рабочих мест, переезды, чтобы было уютно сотрудникам, клиентам и гостям. Канцтовары заказываю, мебель. Если что-то сломалось, то мне нужно проконтролировать ремонт.

В подарок Елена получила корону из страз Swarovski, сертификаты на покупку новых нарядов, а также электросамокат. Последнего она, кстати, побаивается.

- Корона тяжеленькая. Она остается со мной. Приду домой и первая, кто её примерит, будет дочь, - смущенно говорит Елена. – А вот на электросамокатах я ни разу не каталась. Боюсь травмироваться. У меня это с детства. Даже на роликах кататься боюсь. Не хотелось бы, при поездке сломать себе что-то. У меня подружка на самокате недавно каталась, а потом врезалась и теперь у нее обе руки в гипсе.

Конкурс «Миссис Стройкомплекс» помог переосмыслить многие вещи, прокачать любовь к себе, и открыть для себя новые грани вдохновения. Фото: организаторы

Елена ведет достаточно активный образ жизни.

- В выходные гуляю с детьми. Цветами люблю заниматься. Очень люблю цветы. Неважно какие. Иногда шью. Игрушки. Куклы Тильды. Вернее, мы с дочерью шьем. Ей очень нравится лепить, шить и что-то мастерить, - рассказала Елена.

Победительница рассказала, что не ставила, так называемые, «уколы красоты» и опасается их. Для себя она выбрала самомассаж с камнем гуаша, которому также обучали красавиц-конкурсанток на одном из мастер-классов. В целом, как отметила Елена, конкурс «Миссис Стройкомплекс» помог переосмыслить многие вещи, прокачать любовь к себе, и открыть для себя новые грани вдохновения.