В Екатеринбурге один человек пострадал во время взрыва в жилой многоэтажке

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в жилом доме на улице Стахановской прогремел взрыв. По предварительной информации, произошел взрыв газа. После этого в квартире начался пожар, в 17:45 по местному времени к месту происшествия прибыли спасатели.

- В ходе разведки обнаружено, что на площади 46 квадратных метров горит квартира на первом этаже в пятиэтажном многоквартирном, жилом доме, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

До прибытия на место спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 80 человек, из которых 15 – это дети. Также в ГУ МЧС отмечают, что на пожаре пострадал один человек.

Известно, что в 17:58 пожар локализовали. Сейчас спасательные подразделения проводят все действия для скорейшей ликвидации пожара. В тушении пожара задействованы пять единиц техники и 15 человек личного состава. Причины происшествия выясняются.