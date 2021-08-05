В Екатеринбурге таксист похитил бывшую возлюбленную и изнасиловал ее

В деталях преступления разбираются следователи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге по «горячим следам» задержан 30-летний мужчина, нелегально работающий таксистом. Его обвиняют в похищении и изнасиловании женщины.

По информации от следователей, равно утром 1 августа 2021 года местный житель, насильно посадил в свой автомобиль «Лада» бывшую возлюбленную, которая шла по улице Ангарской. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Мужчина отвез жертву на безлюдный берег Верх-Исетского пруда, где изнасиловал. Злоумышленника задержали по «горячим следам», поле чего заключили под стражу. Сейчас идет сбор доказательств, допрашиваются свидетели.

- Сообщение о том, что мужчина силой усадил девушку в автомобиль и увез в неизвестном направлении, поступило в отдел полиции № 10 утром 1 августа от очевидцев. Полицейскими был организован розыск указанного автомобиля, при этом параллельно устанавливалась личность подозреваемого. Через некоторое время оперативники выяснили, что к похищению причастен бывший сожитель гражданки, - сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

Мужчину задержали у дома №15 по улице Билимбаевской на Сортировке. Оказалось, задержанный – злостный рецидивист. На его счету судимости за грабеж, незаконный оборот наркотиков, угроза убийством, побои и причинение вреда здоровью.

Женщина рассказала, что раньше жила вместе с этим мужчиной, но он стал сильно пить и бить ее, поэтому в начале лета они расстались.

Но мужчина с этим не смирился и пытался восстановить отношения. В то злополучное утро он поджидал жертву у ее работы, после чего неожиданно принял решение после беседы похитить ее, а позже – изнасиловать.