Можно ли собрать ребенка к 1 сентября на 10 000 рублей

«Комсомолка» решила проверить, возможно ли собрать ребенка к школе на 10 000 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области со 2 августа начали выплачивать пособия на школьников. Семьям с детьми от 6 до 18 лет полагается по 10 000 рублей на каждого ребенка, чтобы подготовить его к учебному году. На данный момент выплаты в регионе получили 563 тысячи детей (по данным Отделения ПФР по Свердловской области).

«Комсомолка» решила проверить, возможно ли собрать ребенка к школе на 10 000 рублей. Для этого мы отправились по магазинам вместе с пятиклассницей Вероникой и ее папой Алексеем.

Начинаем со школьного рюкзака. Выбор большой, цены разные Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЮКЗАК - 1990 РУБЛЕЙ

Для начала нам нужно определиться, а что же вообще покупать. Для этого Вероника достает список, который ей дали в школе. Первый пункт в списке – рюкзак. В торговых центрах Екатеринбурга рюкзаки для школьников в сегменте масс-маркет можно найти от 500 до 5000 рублей. Стоимость зависит от модели и прочности материала.

К примеру, самые дорогие представляют из себя большой надежный короб на прочных лямках, с ортопедической спинкой и множеством карманов. Самые дешевые сшиты из некачественного материала с элементами резины, которая очень быстро потрескается.

После долгих минут выбора Вероника выбирает средний вариант: легкий и стильный ярко-желтый рюкзак с енотами за 1990 рублей.

Остаток бюджета: 8010 рублей.

ОДЕЖДА К ШКОЛЕ – 4800 РУБЛЕЙ

Второе по важности в списке: одежда. Идем мерить комплект к 1 сентября. Так как большая часть вещей у Ники сохранилась в хорошем состоянии с прошлого года, она выбирает лишь один новый образ. Здесь стоит сказать, что одежду при желании можно найти хорошего качества и по доступной цене.

Так, к нашему удивлению, цена на водолазки начинается от 200 рублей, а на блузки от 500. Цены намного дешевле, чем на взрослую одежду, и это не может не радовать. А вот колготки 2 пары за 600 рублей своей ценой не порадовали.

Но, пока взрослые заглядываются на ценники, Вероника выбирает себе водолазку за 900 рублей, юбку за 1200 рублей и кофту за 700 рублей. Все вместе выходит на 2800 рублей. Делаем фото, отправляем маме на одобрение.

- Комплект красивый, дороговато правда, но дешевле все равно не найти, поэтому берем, - отвечает мама девочки.

Вероника счастлива. Образ на 1 сентября собран, учитывая, что на днях девочке уже купили сменку. Туфли обошлись родителям в 2000 р.

Остаток бюджета – 3210 рублей.

Вероника самостоятельно выбирает то, что ей пригодится в школе Фото: Алексей БУЛАТОВ

СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ 2500 РУБЛЕЙ

Официально-деловой стиль соблюден, теперь можно и за спортивной формой бежать. Комплект для занятий физкультурой (штаны, футболка, кофта и кроссовки) в среднем обойдется вам в 2 500 рублей, и это при наличии хороших скидок, но, к счастью, к 1 сентября они не заставляют себя ждать.

Остаток бюджета: 710 рублей.

СОБИРАЕМ ПЕНАЛ – 1036 РУБЛЕЙ

Отправляемся в мир канцелярии и выбираем все самое необходимое. Здесь будет проще составить список, чтобы вы могли сориентироваться. И да, в магазинах канцелярии точно так же можно встретить совершенно разные цены. Мы ориентировались на усредненный ценник.

Дневник – 108 р.

Пенал – 200 р.

Тетради (по 12л.) 10 штук – 154 р.

Тетради (по 48л.) 2 шт. – 108 р.

Обложки для тетрадей 10 шт. – 79 р.

Ручка гелевая – 114 р.

Черный карандаш – 28 р.

Точилака – 32 р.

Ластик – 30 р.

Набор линеек – 49 р.

Клей-карандаш – 89 р.

Корректор (или попросту замазка) – 45 р.

Итого: 1036.

Канцтовары - относительно небольшая часть расходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Остаток бюджета: 0. Да еще и в минус ушли.

Мы выбрали только самые необходимые, базовые вещи. При желании все это можно купить и дешевле, но стоит ли брать синтетическую блузку, в которой ребенку будет некомфортно и рюкзак, который порвется через две недели? Это уже зависит от возможностей родителей. У нас не было цели собрать ребенка в школу на выделенную сумму. Наоборот, мы решили проверить, возможно ли это сделать, выбирая самые необходимые вещи, но в средней ценовой категории.

Вывод: 10 000 рублей, конечно же, недостаточно. У Вероники многие школьные принадлежности остались еще с прошлого года, ведь она идет в пятый класс. Другим школьникам плюсом ко всему купленному нужно докупать еще и краски, цветные карандаши, альбомы для рисования, сумку для сменки, несколько комплектов одежды и несколько пар обуви. А что если ребенок пошел в первый класс? Тогда вообще все нужно закупать с нуля.

В любом случае «школьные» выплаты отличное подспорье для родителей. Все-таки базовые комплекты приобрести на них вполне реально!

Напоминаем, если ребенку шесть лет, но он не пойдет в школу в этом году, деньги все равно перечислят. Точно так же – если ребенок уже сдал ЕГЭ, но ему еще не исполнилось 18 лет, выплаты одному из родителей все равно перечислят. Выплату можно будет использовать для подготовки к вузу.

Те, кто не подавал заявление на выплаты, могут сделать это до конца октября. Подать заявление можно дистанционно через портал Госуслуг или лично обратиться в клиентскую службу Пенсионного Фонда России.

Канцтовары - относительно небольшая часть расходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Кому положены путинские пособия для школьников

Единовременная выплата предоставляется на детей от 6 до 18 лет, которым 6 лет исполнится не позднее 1 сентября 2021 года.

Также выплата предоставляется на инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам) на основании сведений Министерства просвещения Российской Федерации.

Единовременная выплата производится гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации на каждого ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации.

Единовременная выплата осуществляется к началу учебного года в размере 10 000 рублей.

Чтобы получить средства, достаточно до 1 ноября 2021 года подать заявление на портале Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда, предварительно записавшись https://es.pfrf.ru/znp/. Оформление этой выплаты в МФЦ не предусмотрено.

При подаче заявления через портал Госуслуг нужно будет заполнить предложенную интерактивную форму заявления. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Подготовка завершена Фото: Алексей БУЛАТОВ

При личном обращении в клиентскую службу Пенсионного фонда Российской Федерации предоставляются:

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;

2. Доверенность (если обращается доверенное лицо заявителя).

3. Документы о рождении ребенка (если документ о рождении выдан компетентным органом на территории иностранного государства).

В 10 тысяч рублей уложиться не удалось, но лишней эта сумма точно не будет Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Единовременная выплата осуществляется со 2 августа по 31 декабря 2021 года (включительно) путем безналичного перечисления на счет в кредитной организации на территории Российской Федерации, согласно реквизитам, указанным заявителем при подаче заявления.

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