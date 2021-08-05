До 90 процентов товаров в уральских магазинах – местные

Торговые сети рассматривают возможность создания «фермерских уголков» в своих магазинах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Розничные магазины откликнулись на предложение Евгения Куйвашева поддержать свердловских производителей и расширить перечень социально-значимых товаров местного производства по доступным ценам.

Напомним, в июне губернатор заявил о начале переговоров с торговыми сетями, работающими на территории Свердловской области. Необходимость их действительно назрела, ибо уральцы сегодня всерьёз обеспокоены стоимостью продуктов в магазинах. При этом местные товаропроизводители свои цены не завышают, пользуясь мерами господдержки.

- Действует рабочая группа по координации партнерства местных производителей и торговли. На базе министерства организуются торгово-закупочные сессии, где представители торговых сетей и поставщики задают друг другу вопросы и договариваются о сотрудничестве. Местные производители ведут коммерческие переговоры о поставке продукции, презентуют товар, описывая его конкурентные преимущества, качество и цену. Уже проведены рабочие встречи с руководителями торговых сетей «Магнит», «Пятерочка», «Мегамарт», заключены соглашения с 21 предприятием пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области, которые ранее не были представлены в магазинах, – рассказал министр АПК и потребительского рынка Артем Бахтерев.

На сегодня доля продукции местных производителей по группам товаров в магазинах составляет:

- мяса птицы – от 43% до 55%;

- молока – от 85% до 90 %;

- масла животного – от 25% до 40%;

- хлеба – от 80% до 90 %;

- яиц куриных – от 60% до 80 %;

- вареных колбасных изделий – от 60% до 69%.

Министр отметил, что при этом торговые сети действуют не в ущерб другим поставщикам, а расширяют свой ассортимент.

Например, на полках торговой сети «Магнит» в ближайшее время появится новая продукция предприятий «Шалинское», «Красноуфимское», «Быньговское», «Артинское» и «Бисертское», а благодаря новым контрактам с крестьянскими фермерскими хозяйствами – местные перепела, яйца, мед, продукция пчеловодства, картофель, овощи, грибы, молочная продукция и сыры.

Напомним, в рамках Петербургского экономического форума Евгений Куйвашев заручился поддержкой президента компании «Магнит» Яна Дюннинга в вопросах поддержки свердловских товаропроизводителей и обеспечения уральцев качественными продуктами местного производства по доступным ценам.

Торговая сеть «Пятерочка» также провела рабочие встречи с предприятиями потребительской кооперации «Артинское райпо», «Бисертское райпо» и «Саранинский хлебозавод» по вопросам сотрудничества.

Сети также рассматривают возможность создания «фермерских островков» в своих магазинах.

- Актуализируем направление взаимодействия предприятий торговли и производителей по выпуску товаров под торговой маркой магазинов. Предприниматели делают товар по заказу сетей. Это гарантирует бизнесу стабильные объемы производства и сбыт. В этот процесс все больше включаются не только производители продуктов, но и непродовольственных товаров, – отметил Артем Бахтерев.