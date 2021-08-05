Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 5 августа 2021 года

Ситуация с коронавирусом на Урале остается сложной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки подтверждено еще 515 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 135 приходятся на уральскую столицу.

Остальные случаи COVID-19 зафиксированы у жителей Нижнего Тагила, Полевского, Первоуральска, Березовского, Бисерти, Сосьвы, Североуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом уральцев с начала пандемии составляет 110 013 человек, из которых 102 133 полностью справились с болезнью. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 465 человек.

Фото: сервис Яндекс.Ковид

По данным на 5 августа 2021 года 822 человека находятся в данный момент в тяжелом состоянии, 501 из них размещен в палатах интенсивной терапии, 421 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждены еще 23 случая смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 469 человек.

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