Жительница Екатеринбурга, которая полтора года ждет пересадку легких, заболела коронавирусом

Девушку госпитализировали в «красную зону». Фото: личный архив Вероники Соковниной

Жительница Екатеринбурга Вероника Соковнина, которая полтора года ждет операцию по пересадке легких, заразилась коронавирусом. На данный момент Вероника является пациенткой столичной клиники Склифосовского. Трансплантации легких проводят только в Санкт-Петербурге и Москве.

- В общем, ребята, у меня ковид. Упорхнула я на красную зону. Здесь все красное: лифты, двери, плакаты, пол коридора, мусорные пакеты. Чувствую себя очень плохо. Вчера бахнуло 39,4, а сатурация стремительно обрушилась с 94 до 79, - написала Вероника в своем Instagram.

Фото: личный архив Вероники Соковниной

Сама девушка рассказывает, что трансплантация легких не проводилась в России с ноября 2020 года из-за отсутствия раствора для перевозки донорских легких - Perfadex Plus. Пересадки были остановлены из-за длительной регистрации препарата. По ее словам, в лучшие годы в нашей стране делали по 16 таких операций в год, а за весь 2020-й год провели только шесть.

Екатеринбурженка объясняет, что сейчас использует кислород, который вызывает мигрень, но, благодаря ему, может дышать не так тяжело. Однако во время приемов пищи этот процесс затрудняется.

- Но есть и хорошие новости. Мне пришло письмо от Департамента здравоохранения. Они собрались закупать раствор, пока идет регистрация, - рассказывает Вероника.

Трансплантацию легких в России проводят бесплатно, но пациент при этом вынужден жить в Москве или Питере. Если человек из другого города, то съем жилья может влететь в копеечку.

Фото: личный архив Вероники Соковниной

Девушка вынуждена жить у брата или друзей, чтобы не тратить деньги на жилье. Но несколько дней назад состояние Вероники ухудшилось. Поэтому сейчас она находится в «Склифе». Екатеринбурженка вынуждена дышать кислородом 24 часа в сутки через портативный кислородный концентратор. Без этого аппарата она просто не сможет существовать.

- Тайно мечтаю, что это все не глупый финал моей истории, а лишь повод для гэгов, потому что быть героем-смертником в мои планы не входило. Но страшно очень, - подытоживает девушка свой пост в социальных сетях.