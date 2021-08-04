Уголовное дело было прекращено в связи со смертью единственного подозреваемого. Фото: СОЦСЕТИ

Спустя семь месяцев Следственный комитет прокомментировал убийство 34-летней Людмилы Невоструевой, которая стала жертвой супруга Константина. По версии силовиков, ранним утром 18 декабря у пары случился очередной конфликт. Но если до этого бытовые ссоры ограничивались руганью, то в тот день муж в порыве гнева схватился за нож.

Трагедия развернулась в многоэтажке № 13 по улице Сыромолотова.

- Убийство произошло ранним утром, никто из соседей не слышал разговоров или криков, - рассказал «Комсомолке» следователь следственного отдела СКР по Кировскому району Вячеслав Воронцов. – Константин нанес жене несколько ударов в область туловища и конечностей. От полученных травм женщина скончалась на месте, а ее муж свел счеты с жизнью.

Родственники знали о конфликтах в семье Константина и Людмилы, но никто не мог и подумать, что это обернется трагедией. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Кроме этого следователь опроверг информацию о том, что Людмила перед смертью просила свою шестилетнюю дочь позвонить дедушке. К слову, близкие пары знали о частых ссорах в семье.

- В момент убийства ребенок спал. Когда девочка проснулась, она обнаружила тела родителей, и лишь потом позвонила дедушке, - добавил Вячеслав Воронцов.

По факту убийства Людмилы Невоструевой было возбуждено уголовное дело, но производство по нему было прекращено в связи со смертью единственного подозреваемого. Дочку пары теперь воспитывают родственники Людмилы. Супруги были похоронены в разных местах: Константин на Лесном кладбище, а его жена – упокоилась на Нижне-Исетском.