Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 4 августа 2021 года

Также за сутки скончались еще 23 жителя Свердловской области, болевших коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 был обнаружен еще у 511 жителей Свердловской области. Из этого количества 162 новых случая - в Екатеринбурге.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 109 498, - уточняют в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Состояние 837 госпитализированных оценивается как тяжелое, 507 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 413 – на аппаратах ИВЛ.

Также в больницах находится 7 041 человек в состоянии средней тяжести. При этом за сутки из больниц было выписано 467 человек. Таким образом с начала пандемии в Свердловской области заразились коронавирусом и выздоровели 101 668 человек.

- Зарегистрировано 23 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 4 446, - добавляют в региональном оперативном штабе.