Где в Екатеринбурге будут ремонтировать дороги в августе 2021: адреса

Мост на Кольцовском тракте планируют открыть пораньше - к 1 сентября 2021
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Конец лета, дорожные службы ускоряются, чтобы к холодам и дождливой осени завершить ремонт дорог в Екатеринбурге, рассказываем, где в августе 2021 года будет закрыто движение для общественного и личного транспорта.
РЕВОЛЮЦИИ
Когда: до 6 августа 2021
Движение на дороге закрыто из-за ремонта сети водопровода и теплотрассы на участке улицы Революции, от дома № 116 до №120.
СИРЕНЕВЫЙ БУЛЬВАР И СЫРОМОЛОТОВА
Когда: 6 – 9 августа 2021
Ремонт трамвайной дороги в августе 2021 в Екатеринбурге будет проводиться на ЖБИ. В связи с этим в микрорайон временно перестанут ходить трамваи. Работы запланированы с 23:30 до 04:30 в течение трех дней на пересечении улицы Сыромолотова и Сиреневого бульвара.
ЧЕЛЮСКИНЦЕВ
Когда: 6 – 9 августа 2021, 13 – 16 августа 2021 и 27 – 30 августа 2021
Где: участок улицы Челюскинцев между улицами Бориса Ельцина и Гражданской
Ремонт дорог в Екатеринбурге в августе 2021 идет полным ходом. Строители будут работать с 21:00 6 августа до 05:00 9 августа на Макаровском мосту.
Также работы продолжатся с 21:00 13 августа до 05:00 16 августа. На этом же участке будут работать строители с 21:00 27 августа до 05:00 30 августа
В августе для транспорта снова закроют Макаровский мост
Фото: Алексей БУЛАТОВ
СТЕПАНА РАЗИНА
Когда: до 14 августа 2021
Движение будет закрыто по улице Степана Разина от улицы Декабристов до улицы Большакова.
Здесь завершается строительство тепломагистрали и запланировано благоустройство территории после работ.
ВОЛГОГРАДСКАЯ
Когда: 20 – 22 августа 2021
Ремонт теплоснабжения запланирован на дороге на улице Волгоградской на участке от Белореченской до Ясной в Екатеринбурге в августе 2021. Здесь будет закрыто движение.
ОКРУЖНАЯ
Когда: до 29 августа 2021
Ремонт дороги на улице 2-й Новосибирской в Екатеринбурге с марта по августе 2021. Для транспорта закрыта улица Окружная от переулка Гаевского до улицы 2-й Новосибирской и проезд от Окружной до дома № 53/1 на 2-й Новосибирской.
НАЧДИВА ВАСИЛЬЕВА
Когда: 20 – 31 августа 2021
Где: улица Начдива Васильева на участке от Каменщиков до переулка Ударников
Что: ремонт теплосети.
МЕЛЬНИКОВА
Когда: до 31 августа 2021
Где: участок между улицей Мельникова и домом 19 на улице Ключевской
В Екатеринбурге в августе 2021 проходит не только ремонт дорог, но и ремонт тепломагистрали. Аналогичные работы пройдут с 25 августа до 1 октября 2021 на участке улицы Мельникова от Нагорной до Татищева.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ И ОБЪЕЗДНОЙ
Когда: до 1 сентября 2021
15 мая – 15 сентября 2021 – официальный срок ремонта дороги в Екатеринбурге на четной стороне развязки на пересечении улицы Луганской с Объездной автомобильной дорогой. Правда мэр Алексей Орлов обратился к подрядчику с просьбой завершить работы ранее – к 1 сентября, чтобы при объезде данного участка прекратились многокилометровые пробки.
– Мост и развязку не ремонтировали целых 20 лет, пришло время заняться путепроводом всерьёз. После капремонта к таким сложным работам в следующий раз вернёмся минимум через 20 лет, – добавил он на своей странице в Instagram.
Напомним, объезд ремонтируемого участка организован по нечетной стороне Луганской, также автомобилисты объезжают по Молодогвардейцев, Щербакова, Белинского, Саввы Белых и Кольцовскому тракту.
ЧЕМПИОНОВ
Когда: до 30 ноября 2022
В августе 2021 года также закрыто движение на участке от Чемпионов, 11 до улицы Счастливой. Здесь строят дом.
ШАУМЯНА и ХАСАНОВСКАЯ
Когда: с 23 августа по 12 сентября 2021
На участке улицы Шаумяна от Фурманова до Шаумяна, 65 в Екатеринбурге в августе 2021 будет проводиться не ремонт дороги, а строительство теплосети. В связи с этим здесь не больше дву недель не сможет проехать транспорт.
В этот же период специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании будут строить теплосеть на участке – Хасановская – Шаумяна, 32.