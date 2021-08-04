Где в Екатеринбурге будут ремонтировать дороги в августе 2021: адреса

Мост на Кольцовском тракте планируют открыть пораньше - к 1 сентября 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конец лета, дорожные службы ускоряются, чтобы к холодам и дождливой осени завершить ремонт дорог в Екатеринбурге, рассказываем, где в августе 2021 года будет закрыто движение для общественного и личного транспорта.

РЕВОЛЮЦИИ

Когда: до 6 августа 2021

Движение на дороге закрыто из-за ремонта сети водопровода и теплотрассы на участке улицы Революции, от дома № 116 до №120.

СИРЕНЕВЫЙ БУЛЬВАР И СЫРОМОЛОТОВА

Когда: 6 – 9 августа 2021

Ремонт трамвайной дороги в августе 2021 в Екатеринбурге будет проводиться на ЖБИ. В связи с этим в микрорайон временно перестанут ходить трамваи. Работы запланированы с 23:30 до 04:30 в течение трех дней на пересечении улицы Сыромолотова и Сиреневого бульвара.

ЧЕЛЮСКИНЦЕВ

Когда: 6 – 9 августа 2021, 13 – 16 августа 2021 и 27 – 30 августа 2021

Где: участок улицы Челюскинцев между улицами Бориса Ельцина и Гражданской

Ремонт дорог в Екатеринбурге в августе 2021 идет полным ходом. Строители будут работать с 21:00 6 августа до 05:00 9 августа на Макаровском мосту.

Также работы продолжатся с 21:00 13 августа до 05:00 16 августа. На этом же участке будут работать строители с 21:00 27 августа до 05:00 30 августа

В августе для транспорта снова закроют Макаровский мост Фото: Алексей БУЛАТОВ

СТЕПАНА РАЗИНА

Когда: до 14 августа 2021

Движение будет закрыто по улице Степана Разина от улицы Декабристов до улицы Большакова.

Здесь завершается строительство тепломагистрали и запланировано благоустройство территории после работ.

ВОЛГОГРАДСКАЯ

Когда: 20 – 22 августа 2021

Ремонт теплоснабжения запланирован на дороге на улице Волгоградской на участке от Белореченской до Ясной в Екатеринбурге в августе 2021. Здесь будет закрыто движение.

ОКРУЖНАЯ

Когда: до 29 августа 2021

Ремонт дороги на улице 2-й Новосибирской в Екатеринбурге с марта по августе 2021. Для транспорта закрыта улица Окружная от переулка Гаевского до улицы 2-й Новосибирской и проезд от Окружной до дома № 53/1 на 2-й Новосибирской.

НАЧДИВА ВАСИЛЬЕВА

Когда: 20 – 31 августа 2021

Где: улица Начдива Васильева на участке от Каменщиков до переулка Ударников

Что: ремонт теплосети.

МЕЛЬНИКОВА

Когда: до 31 августа 2021

Где: участок между улицей Мельникова и домом 19 на улице Ключевской

В Екатеринбурге в августе 2021 проходит не только ремонт дорог, но и ремонт тепломагистрали. Аналогичные работы пройдут с 25 августа до 1 октября 2021 на участке улицы Мельникова от Нагорной до Татищева.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ И ОБЪЕЗДНОЙ

Когда: до 1 сентября 2021

15 мая – 15 сентября 2021 – официальный срок ремонта дороги в Екатеринбурге на четной стороне развязки на пересечении улицы Луганской с Объездной автомобильной дорогой. Правда мэр Алексей Орлов обратился к подрядчику с просьбой завершить работы ранее – к 1 сентября, чтобы при объезде данного участка прекратились многокилометровые пробки.

– Мост и развязку не ремонтировали целых 20 лет, пришло время заняться путепроводом всерьёз. После капремонта к таким сложным работам в следующий раз вернёмся минимум через 20 лет, – добавил он на своей странице в Instagram.

Напомним, объезд ремонтируемого участка организован по нечетной стороне Луганской, также автомобилисты объезжают по Молодогвардейцев, Щербакова, Белинского, Саввы Белых и Кольцовскому тракту.

ЧЕМПИОНОВ

Когда: до 30 ноября 2022

В августе 2021 года также закрыто движение на участке от Чемпионов, 11 до улицы Счастливой. Здесь строят дом.

ШАУМЯНА и ХАСАНОВСКАЯ

Когда: с 23 августа по 12 сентября 2021

На участке улицы Шаумяна от Фурманова до Шаумяна, 65 в Екатеринбурге в августе 2021 будет проводиться не ремонт дороги, а строительство теплосети. В связи с этим здесь не больше дву недель не сможет проехать транспорт.

В этот же период специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании будут строить теплосеть на участке – Хасановская – Шаумяна, 32.