Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 3 августа 2021 года

Ограничительные меры в регионе сохраняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 519 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 229 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Богдановича, Кушвы, Полевского, Серова, Североуральска, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Невьянска, Ирбита, Качканара и других населенных пунктов.

Общее число заболевших коронавирусом в Свердловской области по состоянию на 3 августа 2021 года составляет 108 987 человек, из которых 101 201 полностью справились с инфекцией. За сутки врачи сняли диагноз у 453 человек.

На данный момент состояние 861 пациента оценивается как тяжелое, 497 человек размещены в палатах реанимации, 411 – подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки подтвержден еще 21 новый случай гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 423 человека.

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