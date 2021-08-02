Один погиб, пятеро пострадали: под Первоуральском водитель ГАЗа выехал на встречку и столкнулся лоб в лоб с иномаркой

Погиб водитель отечественной легковушки. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 295-м километре Пермского тракта в десятом часу утра произошла авария. 45-летний водитель ГАЗ-31105, пытаясь обогнать другой автомобиль, столкнулся с «Тойота Камри», двигавшейся по встречной полосе. За рулем иномарки сидел 36-летний водитель. После столкновения «Тойота» выехала в кювет справа.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ГАЗ 31105 скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи, два пассажира автомобиля «Тойота Камри» и три пассажира автомобиля ГАЗ 31105 доставлены в больницы Екатеринбурга и Первоуральска с травмами различной степени тяжести, - уточняют в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области

Иномарка после столкновения съехала в кювет. Фото: УГИБДД по Свердловской области

У погибшего водителя стаж вождения был – 18 лет. Он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

- Личности погибшего и пострадавших установлены. По факту ДТП ведется расследование, в рамках которого будут проведены различные экспертизы и принято процессуальное решение, - добавляют в УГИБДД.