Для заботы о здоровье: ОРТЕКА открыла ортопедический салон в Нижнем Тагиле

ОРТЕКА предоставляет решение для сложных медицинских проблем быстро, правильно и эффективно. Самый широкий ассортимент ортопедических изделий защищает от травм и заболеваний, помогает вести активный образ жизни с наибольшим комфортом и без ограничений.

Полученные травмы, неудобная обувь, сидячая работа в офисе, чрезмерные физические нагрузки — все это со временем может отразиться на нашей активности и состоянии опорно-двигательной системы. Для того чтобы избежать негативных последствий, нужно контролировать ортопедическое здоровье и оказывать организму своевременную поддержку.

В ОРТЕКЕ эксперты по ортопедии могут подобрать эффективные медицинские изделия для профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательной системы, чтобы избавить человека от боли, дискомфорта и других неприятных симптомов.

Ортопедические стельки и обувь уменьшают ударную нагрузку на стопы, что способствует снижению тяжести и усталости в ногах. «Умный» трикотаж, благодаря эффекту распределенной компрессии, стимулирует ток венозной крови от нижних конечностей к сердцу, возвращая ногам легкость и красоту. Ортезы и бандажи поддерживают работу опорно-двигательной системы после травм или при наличии патологий. Ортопедические подушки обеспечивают правильный сон и, соответственно, бодрое самочувствие в течение дня. Специальные массажеры, тренажеры улучшают кровообращение, стимулируют мышцы, снижая их напряжение.

Любое изделие, которое можно приобрести в ОРТЕКЕ, помогает заботиться о здоровье, с каждым днем становиться лучше и увереннее в себе. Приходите в ОРТЕКУ, чтобы начать вести правильный образ жизни.

Открывшийся салон находится по адресу: проспект Ленина, д. 52.

Справка о компании

Крупнейшая в России сеть ортопедических салонов ОРТЕКА работает с 1998 года. На начало 2021 года сеть насчитывает более 200 салонов и продолжает интенсивное развитие. Салоны ОРТЕКА открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Новосибирске, Омске, Воронеже, Сочи, Сыктывкаре, в Тюмени, а теперь и в Нижнем Тагиле.