Партия «Новые люди» первой сдала подписи на выборах в Законодательное собрание Свердловской области

Фото: Илья Азанов

Бирюзовые флаги развевались в понедельник, 2 августа, на Октябрьской площади Екатеринбурга. Их держали ребята из партии «Новые люди». Они сопровождали своих товарищей, которые несли пять бирюзовых коробок. Внутри лежали подписи жителей Свердловской области, пожелавших увидеть кандидатов от Новых людей на грядущих выборах - явное свидетельство того, насколько свердловчане сейчас интересуются политикой и как сильно они хотят увидеть во власти новые лица.

- Мы собрали более 35 тысяч подписей - с запасом, ведь по законодательству сдать надо только 18 231, - говорит Ярослав Бородин, общественный деятель и сторонник партии «Новые люди». – Первоначальная цель выполнена: мы в максимально сжатые сроки собрали подписи. А это значит, что у нас огромный потенциал. Если люди с большой радостью и охотой знакомились с нашей партией, это говорит о том, что они вместе с друзьями и родственниками придут и проголосуют.

Фото: Илья Азанов

Подписи принесли в региональный избирком. Если говорить про выборы в Законодательное собрание Свердловской области, то тут Новые люди, опередили других. В этом им помогла растущая популярность. Всего в сборе подписей по Среднему Уралу участвовало около 700 человек. Причем, как отмечают в партии, сбор подписей они использовали, чтобы пообщаться с жителями региона. Так формальная процедура превратилась в полноценную работу на местах. Новые люди уже составили список проблем, которые нужно решить в первую очередь.

Фото: Илья Азанов

- Мы искренне хотим что-то менять. Поэтому к нам и присоединяются, - объясняет Александр Демин, заместитель руководителя исполкома партии «Новые люди». – Свердловская область - это родина моей бабушки. Она здесь родилась и выросла, поэтому я прилетел сегодня сюда, чтобы поддержать наших ребят. Кроме того, я лично запускал здесь два года назад образовательную программу благотворительного фонда «Капитаны». Приятно было увидеть, как за прошедшее с той поры время вырос актив и «Капитанов», и Новых людей. Рад, что у нас так много единомышленников.

Всего в Свердловской области партия «Новые люди» представила 68 кандидатов на выборы в региональный парламент и еще 15 на муниципальные выборы. Еще шесть человек пойдут на выборы по одномандатным округам. Это помимо общего списка тех, кто будет баллотироваться в Госдуму от Свердловской области. Среди кандидатов те, кто ранее состоялся в других сферах – общественной деятельности, предпринимательстве.

Фото: Илья Азанов

- Я первый раз в этой роли. Это мои первые выборы, первая политическая деятельность в жизни. Мандраж даже есть небольшой, - улыбается предприниматель Иван Зайченко, сторонник партии «Новые люди». – И это очень интересно. Я вижу, что у всех наших ребят много энтузиазма и куча энергии.