Жара до +32, а затем похолодание: погода в Екатеринбурге и Свердловской области в августе

В среду температура достигнет +32 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в начале августа 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области будет жаркой, воздух прогреется до +32 градусов, в конце недели придет прохлада – температура опустится до +20.

– Первые три дня недели будут жаркими, температура воздуха достигнет 30 градусов и выше. Возможны осадки. Во второй половине недели будет прохладнее, придут дожди с грозами, – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

ЯНДЕКС.ПОГОДА ЕКАТЕРИНБУРГ

Согласно сервису «Яндекс.Погода», неделя со 2 по 8 августа в Екатеринбурге будет жаркой, а затем умеренно-теплой. Ожидаются осадки.

Так, 2 августа, днем, воздух прогреется до +26 градусов.

Завтра, 3 августа, ожидается небольшой дождь и +27 градусов днем. Вечером похолодает до +16 градусов.

4 августа, согласно прогнозу сервиса погоды на неделю в Екатеринбурге, также пройдет дождь. Воздух прогреется до +32 градусов. В ночное время термометры покажут +18.

5 августа – третий дождливый день, при этом будет жарко – до +30 градусов днем и до +15 ночью.

6 августа в Екатеринбурге температура начнет понижаться, но будет умеренно тепло. Термометры покажут +22 градуса днем и +12 ночью. Осадков не ожидается.

Погода в Екатеринбурге в конце недели, в выходные, также будет без жары и осадков. В субботу и воскресенье ожидается +21...+22 градуса в дневное время и +11...+13 – в ночное.

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ГИСМЕТЕО ЕКАТЕРИНБУРГ

Погода на неделю в Екатеринбурге, по данным сервиса «Гисметео», будет жаркой и дождливой, а в конце недели придет умеренное тепло.

Так, сегодня будет тепло – до +25 градусов, завтра, 3 августа, будет уже жарко – до +27 градусов. Во вторник пройдет дождь с грозой.

Осадки сервис прогнозирует 4 и 5 августа, эти дни будут самые жаркие на неделе, термометры покажут +31..+32 градуса днем и +17 ночью.

6 августа ожидается +26 градусов днем и +17 ночью.

В субботу и воскресенье, 7 и 8 августа, придет умеренное тепло, температура составит +21...+22 градуса днем и +14 ночью.

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