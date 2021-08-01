По словам очевидцев, град был размером с большой горох Фото: читатель
По Свердловской области местами прошел сильный град. В частности на обрушившуюся непогоду пожаловались жители Белоярского и Сысертского городских округов. По словам очевидцев, град как резко начался, так и резко закончился спустя, примерно, 10 минут.
- Был очень сильный ливень с градом и порывами ветра. Град с хорошую горошину. По крыше стучало очень сильно и в стекла, но вроде ничего не побило, - рассказала жительница поселка Бобровский Сысертского городского округа.
Град вместе с ливнем шел около 10 минут Фото: читатель
Отметим, что, судя по прогнозам синоптиков, дожди пройдут в Свердловской области и завтра, 2 августа.
- Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, - сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.
О граде в прогнозе погоды на завтра речи не идет, однако синоптики предупреждают, что дождь будет сопровождаться грозами и порывами ветра до 15 метров в секунду. При этом температура воздуха будет достаточно высокой - днем воздух прогреется до + 22 - +27 градусов.
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