Количество выявленных случаев коронавируса за сутки растет с каждым днем Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале установлен новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса. За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области официально подтверждено еще 520 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 149 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Нижнем Тагиле, Красноуральске, Первоуральске, Ревде, Каменск-Уральском, Березовском и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 107 941, из них 100 299 полностью справились с инфекцией. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц региона выписано 452 человека.

По данным на 1 августа состояние 841 человека оценивается врачами как тяжелое, 505из них размещены в палатах интенсивной терапии, 393 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано еще 22 случая смерти заболевших COVID-19 свердловчан. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 380 человек.