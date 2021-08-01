На Урале водитель легковушки погиб, столкнувшись с кроссовером

61-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia погиб на месте Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 10 километре трассы «Екатеринбург – Тюмень, обход поселка Белоярский» накануне, 31 июля, произошло смертельное ДТП. Водитель Daewoo Nexia, поворачивая налево, не уступил дорогу Toyota RAV4, совершающей обгон и столкнулся с ним.

61-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia погиб на месте. Две его пассажирки, 62 и 14 лет, были доставлены в МСЧ № 32 в Заречный с сотрясением головного мозга.

- Во время движения пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему серьезных травм не получили, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и следователи. Обстоятельства и причины ДТП будут установлены во время следствия.

В Госавтоинспекции в очередной раз призывают водителей соблюдать требования, предписанные дорожными знаками и разметкой перед осуществлением перестроений, поворотов (разворотов) и остановок и заблаговременно включать указатели поворота.

Кроме того, в ГИБДД напоминают, что при обгоне важно правильно выбрать участок дороги, который позволит безопасно выполнить этот маневр. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии.