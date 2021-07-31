Я дважды сдавал тест на COVD-19 за свой счет, хотя мог и не делать этого. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сообщаю сразу – эта история произошла еще в первую волну пандемии. Когда все это началось в мире, я себе сказал «Олежа, умереть от коронавируса в эпоху коронавируса – будет не стыдно». И так, давайте по порядку.

Вечером 10 ноября 2020 года я вышел из ночного заведения в центре Екатеринбурга, которое работало вопреки указу губернатора Свердловской области, то есть после 23:00. Мне показалось, что на улице не очень холодно, и я решил прогуляться. Но по факту я не смог пройти и 300 метров, был сильный ветер, а я как назло забыл дома шапку. Я прошел квартал и вызвал такси. Пока ждал уже околел. На следующее утро (среда) я почувствовал типичные признаки простуды: озноб, насморк, заложенность носа. На тот момент думать, что здоровье подкосилось не из-за ночной прогулки, было просто нереально. Это же самая обычная ситуация. Я начал лечиться, купил необходимые препараты. И мне даже стало лучше.

К воскресенью я понял, что я словно завис в одном положении, как будто болею в половину силы. Я должен был выйти на работу после отпуска во вторник (17 число), но понимал, что это пока невозможно. 16 ноября – это важная точка отсчета во всей истории – в тот день я вызвал врача на дом. Я легко дозвонился до поликлиники, мне сказали ждать врача до 18:00. В 18:30 раздался телефонный звонок. Мне сказали, что могут проконсультировать дистанционно (я тут немного удивился) и выписать больничный прямо сейчас, или же ждать врача завтра. Я выбрал первый вариант, думая, что ничего сверхъестественного со мной не происходит.

На тот момент и на протяжении всей активной фазы болезни я был уверен, что у меня обычная простуда. Тогда у меня еще было обоняние. По телефону врач спросила меня, а сдавал ли я мазок на COVID-19? Я ответил, что нет, дальнейшей реакции не последовало от нее. При этом не уточнялось, где или за чей счет я должен был сдать тест.

А потом начались три дня ада. Вы же наверняка брали больничный на 1-3 дня, чтобы отлежаться дома. При этом вы можете заниматься делами по хозяйству, кто-то даже работает дистанционно. Я же предпочитал лишний раз с дивана не вставать. Температура 36,8-37,1 – даже звучит смешно, но тогда было не до шуток. Меня словно парализовало, тело было не в состоянии выполнять элементарные нагрузки.

Нос заложен – соплей нет. Сухой кашель. И все равно я был уверен – не ковид.

Но все это повествование я вел именно чтобы перейти к двум самым неприятным симптомам. Во-первых это боли в сосудах. Да, в 25 лет я впервые почувствовал боли по всему телу. Чтобы хоть как-то объяснить этот мрак лучше всего представить, как при взлете в самолете у вас начинает немного гудеть голова. Знакомо? Ну так вот, а теперь прикиньте, что во время чихания вы резко оказываетесь на высоте 5-10 километров, но боль не в голове, а под кожей, вы как будто чувствуете ее венами.

Потом уже врачи мне объяснили, что коронавирус бьет по сосудистой системе. Такие дела. Никогда не забуду, как на второй день я чихнул, а от боли свело мышцы ягодицы и спины. От этого я вскочил с дивана, словно меня ужал рой пчел.

А во-вторых безумно обострилась чувствительность зубов. Было больной чистить зубы, пить холодное или горячее – под запретом. Я едва мог пить воду комнатной температуры.

В завершении моей истории отмечу, что я пошел на поправку достаточно быстро. Но благодаря настойчивости моей мамы пришлось заказать ПЦР-тест. Болел я в понедельник, вторник и среду. А утром в субботу узнал, что пополнил статистику по инфицированным коронавирусом. Мне «вкатили» еще 10 дней карантина, потом повторный мазок и долгожданная свобода! На работу я вышел лишь 1 декабря.

Берегите себя.