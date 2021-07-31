Почти миллион свердловчан уже привились первым компонентом вакцины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Свердловской области от коронавируса скончались 23 человека. В течение последних 24 часов на Среднем Урале выявили 512 случаев COVID-19. Заболеваемость в регионе продолжает расти, при этом действует ограничение на массовые мероприятия - не более 500 человек.

- Зарегистрировано 23 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 4 358. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 107 421, - отмечают в оперштабе.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Екатеринбурга, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов, Артемовского, Артинского городских округов, Асбеста, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Камышлова и Камышловского района, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Алапаевска, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Пышминского городского округа, Среднеуральска, Сысертского, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района,Верхней Туры, Волчанска, Горноуральского городского округа, Кушвы, Невьянска, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского.

КСТАТИ

По данным на 30 июля, в медицинских организациях, подведомственных региональному минздраву, первым компонентом привито 892 767 человек.