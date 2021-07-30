Купить дешевые авиабилеты из Екатеринбурга: лайфхаки, цены

Из Екатеринбурга можно улететь в Египет, Турцию, Германию, ОАЭ, Болгарию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году, несмотря на пандемию, жители Екатеринбурга продолжают путешествовать по другим городам и странам. Направлений больше, чем в 2020 году, но меньше, чем в 2019-м. Но путешественники не отчаиваются, ведь можно улететь не только в российские города, открыта Турция, Египет, ОАЭ, но и Германия с Болгарией. При этом, на каждом направлении можно купить дешевые авиабилеты из Екатеринбурга не только подписавшись на рассылку скидок от компаний.

Рассказываем, как это сделать.

ЛАЙФХАКИ

Как купить дешевые авиабилеты из Екатеринбурга?

– Из лайфхаков – не бояться пересадок, часто рейс с неудобной пересадкой дешевле. Зато бывает что во время долгой пересадки есть время погулять по новому городу. Покупать билеты за несколько месяцев до поездки – тоже иногда работает.

А, вот ещё лайфхак: смотреть не только авиабилеты, но и альтернативные виды транспорта: поезда, автобусы, паромы. В Европе распространены автобусные перевозки, и часто это вполне дёшево, я так купила себе билет за 1 евро из Испании в Португалию. В общем нужно перед поездкой потратить время и почитать отзывы путешественников, блоги, там часто попадается важная информация, – поделилась своими методами поиска дешевых авиабилетов из Екатеринбурга путешественница Анна Довгаль.

Таким образом она побывала в Венгрии, Португалии, Марокко, Сербии, Черногории, Украине, Грузии, Турции и путешествует по России.

Путешественники советуют покупать билеты заранее Фото: Алексей БУЛАТОВ

СОВЕТЫ ИЗ TRAVEL-БЛОГА

Как купить дешевые авиабилеты из Екатеринбурга?

– Идеального рецепта нет, но сэкономить можно всегда, – пишет путешественница, автор блога «Трэвел Маша».

1. Искать билеты в начале недели. Обычно в это время цены ниже.

2. Не планировать вылет на пятницу и субботу в случае с регулярными рейсами.

3. Покупать билеты примерно за 4 месяца, если хочется улететь в праздники.

4. Искать в интернете промокоды, вступать в программы лояльности и мониторить распродажи.

– Распродажи бывают весной самые выгодные, условно к марте-апреле. Нет ничего страшного чтобы оформлять подписки на рассылку от авиакомпаний. Авиасейлс делает крутой контент, даже просто интересно прочитать. Ещё лучше лететь не в сезон например в Краснодар, да жары не будет, но доехать в Сочи не составит труда из Краснодара ещё и Парк Галицкого посмотреть, – уточнила путешественница.

5. Искать дешевые билеты из Екатеринбурга нужно на разных площадках. Это могут быть сайты авиакомпаний, Google авиабилеты, Aviasales, Skyscanner.

– Зарубеж искать билеты дольше. Точно пару недель мониторить цены и даже подписаться на рассылку об изменении цены. И всегда рассматривать ближайшие города к месту назначения. В страницу билеты могут быть как дешевле так и дороже, – добавила эксперт.

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