Она впервые снялась обнаженной по просьбе ухажера, который хотел таким образом утереть нос бывшей жене. Фото: предоставлено героиней публикации

- Я очень удивилась, когда поняла, что моя основная аудитория это мужчины из Великобритании. Готовилась к наплыву подписчиков из Арабских эмиратов, - улыбается 31-летняя жительница Екатеринбурга Надежда К.

Молодая мама зарегистрировалась в службе подписки на эротический контент в начале этого года, чтобы обрести финансовую независимость. В анонимном рассказе женщина раскрыла обратную сторону своей работы и поведала о критике в свой адрес.

ИНТИМНЫЕ ФОТО ДЛЯ БЫВШЕЙ ЖЕНЫ МУЖА

Надежда родилась в семье учительницы русского языка и инженера. Родители развелись, когда ей было семь лет, а ее младшей сестре всего пять. Свои отношения с отцом наша собеседница называет поверхностными. Общение с папой давно сошли до поздравлений с Новым годом и Днем рождения.

После школы она не знала, чем хочет заниматься, но понимала значимость «корочки». Поэтому поступила в Педагогический университет, выбрав специальность как у матери. Самым запоминающимся моментом стала первая практика на третьем курсе в 2008 году.

- Мне достался класс баскетбольной команды, - вспоминает Надежда. – Мне 20, мальчишкам по 13-14. Они высоченные, я на их фоне малышка. Понятно, что тогда о приставаниях или флирте речи и идти не могло. Но пристальное внимание ко мне было ожидаемо. Все это, конечно, интересно. Но я с самого начала знала, что работа учителя не мое призвание.

Семья Нади не видит в ее деятельности ничего плохого. Фото: предоставлено героиней публикации

По специальности Надежда не проработала и дня, а в трудовой книжке значится лишь подработка в одном из музеев уральской столицы. За работу гидом тогда платили еще меньше, чем она могла бы получать в школе.

Под конец учебы Надя познакомилась с молодым врачом, парень вкалывал на нескольких работах и мог обеспечить безработную возлюбленную. Девушка ценила это, но к браку была не готова.

- Он хотел жить вместе, я – нет. Собственно поэтому я его и бросила спустя три года отношений. Мы топтались на месте из-за моего нежелания заводить семью. А какой в этом смысл, если развития нет, и не предвидится? – рассуждает наша собеседница.

Спутника жизни Надежда встретила в 2012 году. С Алексеем (имя изменено по просьбе героини – прим.ред.) она познакомилась на сайте знакомств. Не испугалась бизнесмена на 15 лет старше ее, а первое свидание оставило приятное впечатление. Но после небольшого кофе-брейка ухажер пропал, аж, на два месяца.

- Я уже почти забыла о нем, и тут он внезапно объявился. Написал, что соскучился и я ему понравилась. Было неожиданно и приятно, да и у меня к нему была симпатия, - делится Надежда.

Почти сразу она переехала жить к Алексею, но, как оказалось, холостяк был с «сюрпризом». На тот момент он был в процессе развода с первой женой, о чем решил рассказать не сразу. А потом узнала и о странном желании избранника.

- У него была идея фикс о моих эротических снимках. И все ради того, чтобы его бывшая увидела их в «Одноклассниках». Ему хотелось доказать ей, что он встретил красивую девушку после разрыва отношений. Я нехотя согласилась, но именно благодаря этому я переломила себя, свои страхи и комплексы. Так я стала той, кем являюсь сейчас, - добавила собеседница.

Алексей оплатил работу целой команды для съемок на природе в Верхней Пышме. Со стороны могло показаться, что в город-спутник приехала звезда кино. Поначалу на Наде было длинное красное платье, а затем одежды на теле стало значительно меньше.

- Я безумно нервничала и стеснялась. А еще «масла в огонь» подлили местные гопники, которые стали снимать меня на телефон, - добавила Надежда.

По просьбе Алексея Надежда выставила фотографии в стиле ню на свою страницу в «Одноклассниках». После этого красавицу заметила не только бывшая жена избранника, но и модельные агентства.

«ТЫ О СЫНЕ ПОДУМАЛА?!»

Едва начавшуюся карьеру модели затормозила беременность, в 2016 году у пары родился сын. Надежда почти на четыре года выбыла из привычного ритма жизни. Всему виной – лишний вес после родов. Лишь недавно ей удалось привести себя в привычную форму, сбросив почти 30 килограммов.

Недавно подписчик попросил у Нади фото в стиле БДСМ. Фото: предоставлено героиней публикации

Но жить на иждивении супруга стало невыносимо, и молодая мама задумалась о финансовой независимости. Выбор пал на OnlyFans, который стал безумно популярен в эпоху пандемии. Надя признается, ей хотелось не только заработать, но и впервые ощутить себя самостоятельной.

- У меня всего полсотни подписчиков там, но это уже стабильно $300-500 в месяц, - пояснила Надежда. – А на обычных съемках я получаю максимум 15 тысяч рублей. Недавно у меня был неприятный инцидент. Команда КВН пригласила меня выступить с ними во время визита в Екатеринбург – им нужна была модель на сцене. Я приехала, а потом поняла, что они хотят, чтобы я выступала бесплатно. «Вас же покажут по Первому каналу!» - говорили мне. Это я к тому, что у нас моделям не любят платить, словно мы готовы работать за еду.

С регистрацией на новом сервисе Наде приходится сталкиваться с запросами своей аудитории. Месяц подписки на ее страницу стоит $10, что по меркам OnlyFans считается средней ценой.

- Главный запрос – это фото без трусиков, интимное видео. Но я такое не публикую и не собираюсь, - уверяет Надежда. - Бывает, просят БДСМ-снимки, или в ванне с пеной. Недавно один попросил на теннисной площадке в короткой юбке. На такое я еще согласна. И благодаря этому я поняла, что у мужчин и женщин совершенно разные понятия о сексуальности. Более того, когда мои знакомые мужчины, которые подписаны на меня, просят те или иные снимки, то становится ясно – они не могут воплотить желания со своими женами или девушками. На мой взгляд, это все идет из-за нехватки сексуального образования.

Надежда не стыдится своей работы. Фото: предоставлено героиней публикации

Когда Надежда объявила семье о регистрации на OnlyFans, ее поддержали все, кроме мужа. Скандал так и остался неразрешенным, Алексею пришлось смириться с решением жены. А критики ей хватает. Например, на днях ей стала читать лекцию о морали бывшая однокурсница.

- Сто лет не общались и тут она выдает. «Почему фотографии сына не публикуешь?», «А мужу не стыдно за тебя?», «Ты о ребенке подумала?» и тому подобное. Я давно решила, что не буду скрывать свою работу от сына, пусть знает, - говорит Надежда. - У меня красивое тело, я его не стесняюсь. Больше не хочется оглядываться на тех, кто живет в своих рамках и давно устаревших догмах.

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