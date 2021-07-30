Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 30 июля 2021 года

В Свердловской области - высокий уровень заболеваемости Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 507 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 137 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Ивделе, Березовском, Реже, Кушве, Новой Ляле, Бисерти, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Красноуральске, ЗАТО Свободном, Ревде и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 106 909, из них 99 376 – полностью справились с инфекцией. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 468 человек.

По данным на 30 июля состояние 820 человек оценивается врачами как стабильное, 496 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 390 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано еще 20 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 335 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свердловская область вышла на плато третьей волны по COVID-19. Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Креков (подробнее)

Будет ли обязательная вакцинация в Свердловской области: отвечает заместитель губернатора. Власти уже разработали систему QR-кодов, но пока она не требуется (подробнее)

Свердловские власти проработали введение QR-кодов. Кроме этого решается вопрос о допуске в вузы только вакцинированных студентов (подробнее)

Врач Александр Соловьев о коронавирусе: на Урале нужны жесткие меры, других вариантов нет. Эксперт лабораторной диагностики рассказал о ситуации с COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области (подробнее)

Тех, кто отказывается от обязательной вакцинации, будут штрафовать: Павел Креков в интервью «КП». Вице-губернатор Свердловской области в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) рассказал, когда начнут прививать детей и подростков и кого коснется обязательная вакцинация (подробнее)

Губернатор Свердловской области опроверг фейки о выплатах за смерть после вакцинации от COVID-19. Ложная информация о выплатах стала распространяться по социальным сетям в регионе (подробнее)