Состоялось завершающее сессию заседание областного парламента

Заседание областного парламента. фото: пресс служба Законодательного собрания Свердловской области

Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось очередное 60-е заседание Законодательного Собрания Свердловской области, завершающее работу созыва 2016-2021 годов. В нем приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и заместитель полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов.

«Завершается работа депутатов Законодательного Собрания Свердловской области созыва 2016-2021 годов. Задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию, а также обозначенные в планах совместно с исполнительными органами власти под руководством губернатора Евгения Владимировича Куйвашева, нами выполнены. За этот период приняты важные законы, направленные на экономическое развитие Свердловской области, защиту интересов ее жителей. Работа депутатов и вклад в развитие нормативной правовой базы отмечены на федеральном уровне. В 2020 году особое внимание мы уделяли принятию законов социальной направленности, законов, нацеленных на поддержку граждан и экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В целом за пять лет проведено 67 заседаний Законодательного Собрания Свердловской области, в том числе семь внеочередных, принят 761 закон Свердловской области», – прокомментировала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Как отметила председатель Законодательного Собрания, за период с 18 сентября 2016 года по 16 июля 2021 года в региональный парламент было внесено 785 проектов законов. В частности, среди них 461 законопроект внесен депутатами Законодательного Собрания, 77 – губернатором Свердловской области, 186 – правительством Свердловской области, 35 – представительными органами муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

«В целом, в этом взаимодействии мы сформировали законодательство, которое позволяет нам решать все вопросы даже в такой тяжелой ситуации, как распространение новой коронавирусной инфекции. Самое главное – мы принимали законы в оперативном порядке. Это необходимо было для того, чтобы поддержать малый и средний бизнес, самозанятое население, помочь тем гражданам, которые нуждаются в особых мерах поддержки. Мы с этой задачей справились. Я думаю, что опыт, полученный теми депутатами, которые пришли в Законодательное Собрание в 2016 году впервые, позволит им успешно пройти избирательный процесс и прийти в Законодательное Собрание для того, чтобы в дальнейшем использовать накопленные знания о законотворчестве», – подчеркнула председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Среди принятых за последние пять лет региональных законов 159 относились к социальной политике, 148 – к сфере бюджета, финансов и налогов, 135 – к региональной политике и развитию местного самоуправления, 126 – к сфере общих вопросов законодательства и общественной безопасности, 67 – к развитию инфраструктуры и жилищной политике, 53 – к аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды, 52 – к промышленной, инновационной политике и предпринимательству, 21 – к молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил депутатов за взаимодействие с исполнительной властью и за вклад в социальное и экономическое развитие Свердловской области.

«Во многом благодаря вашей ответственной работе, тесному взаимодействию с органами исполнительной власти и местного самоуправления, Свердловская область сегодня уверенно развивается. Вашему созыву выпало непростое время. Последние полтора года пришлось работать в условиях пандемии, вызвавшей множество социальных и экономических проблем. И за это время Законодательное Собрание укрепило свой статус работоспособной, профессиональной команды, способной действовать оперативно и грамотно, принимать взвешенные и продуманные решения», — сказал губернатор.

Евгений Куйвашев напомнил, что за прошедшие пять лет депутатский корпус понес невосполнимые потери: ушли из жизни Анатолий Сухов и Владимир Терешков.

Также глава региона отметил, что впереди — избирательная кампания, которую в Свердловской области необходимо провести на высоком организационном уровне, сделав процесс конкурентным и легитимным.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов назвал отличительными чертами Законодательного Собрания Свердловской области умение выстроить конструктивный диалог с исполнительной ветвью власти, оперативно реагировать на все вызовы, работать консолидировано, объединяя усилия представителей разных политических партий.