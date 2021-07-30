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Общество30 июля 2021 11:20

Губернатор Евгений Куйвашев жестко ответил юристу, обвинившему уральского врача в преступлении

Недавно глава ГКБ № 40 Александр Прудков заявил, что нужно подвергать людей, не желающих прививаться, дискриминации, а глава региона отметил, что медик имеет на такие слова моральное право
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Чиновник назвал Елену Чекан "малоизвестным московским юристом". Фото: скриншот видео, Алексей Булатов "КП"

Чиновник назвал Елену Чекан "малоизвестным московским юристом". Фото: скриншот видео, Алексей Булатов "КП"

Губернатор Евгений Куйвашев жестко ответил московскому юристу и помощнице депутата Елене Чекан. Недавно она выступила с критикой главврача екатеринбургской ГКБ № 40 Александра Прудкова.В своем видеообращении на YouTube, Елена Чекан обвинила врача в уголовных преступлениях.

- На заседании общественной палаты Екатеринбурга 28 июня 2021 года он настаивал на дискриминации не привитых, - рассказала юрист о том, что стало причиной обвинений.

По словам Елены, после высказывания медика к ней обращались возмущенные граждане. Елена Чекан заявила, что обратилась в свердловское УФСБ и областной Следственный комитет с требованием привлечь к уголовной ответственности главного врача ГКБ№40. Юрист считает, что медик своими высказываниями совершил уголовное преступление, подпадающее под статьи 282 и 136 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина»).

Губернатор отметил, что считает Александра Прудкова настоящим героем. Фото: страница Евгения Куйвашева в Instagram

Губернатор отметил, что считает Александра Прудкова настоящим героем. Фото: страница Евгения Куйвашева в Instagram

Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram назвал Александра Прудкова и его коллег настоящими героями. Он отметил, что врачи уже много месяцев не видели нормальной жизни.

- У них абсолютно точно есть моральное право призывать всех ставить прививки в любой форме и любых выражениях, потому что того, чего они навидались за это время, ни один юрист не видел за всю свою жизнь, - написал губернатор.

Губернатор считает, что врач имел право сделать такое заявление

Губернатор считает, что врач имел право сделать такое заявление

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также глава региона высказал мнение о том, что людям, не желающим прививаться, нужно организовать экскурсию в красную зону, чтобы они "своими глазами на этот ад посмотрели".

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