Русская красавица стала самой влиятельной тенниской года: она сестра мальчика-калькулятора из «Минуты славы»

Недавно Алина стала подверглась предвзятому судейству. Фото: Instagram/vishnya.alina

Юная россиянка Алина Вишня стала самой влиятельной теннисисткой 2020 года в Instagram по версии портала Inbeat. Уроженка Екатеринбурга возглавила рейтинг благодаря тематическим хэштегам (#tennisplayers, #lovetennis, #cool, #love), по которым переходили ее подписчики. Красавица три года учится и играет в Техасе после того, как ее семья переехала в США.

Алина является младшей сестрой мальчика-калькулятора Марка Вишни, в 2007 году он стал главной звездой первого сезона шоу «Минута славы». Еще в 12 лет она заявила, что ее мечта – выиграть «Уимблдон». За полгода после эмиграции Алина выиграла четыре золотых, пять серебряных медалей, получив звание Champ, а затем Super Champ.

Алина с братом Марком в 2019 году. Фото: Facebook/ Наталья Вишня

Об успехах девушки с гордостью сообщает ее отец Денис Вишня. Благодаря записям в его блоге удалось узнать, что недавно Алина стала жертвой предвзятого судейства.

- Во время матча Техасского шлема, судья по имени Молли сначала предъявляла к Алине немыслимые требования: запретила говорить (негромко, самой себе) по-русски, настраиваясь на игру, пользоваться полотенцем, выкрикивать Yes, Common и т.д., а затем, когда Алина начала выигрывать соперницу, просто сняла ее с матча. Как позже выяснилось, судья из одного города с соперницей Алины и дружит с ее семьей. Это многое объяснило, но не все. Пост Алины в Instagram поддержали сотни человек, а девушка из Сербии рассказала, что судья Молли в 2019-м году также на Texas Slam запретила спортсменке продолжать матч, заявив, что ей (судье) не нравится, что девушка говорит на родном языке, - пишет Денис Вишня на своей странице.

Фото: Instagram.com/vishnya.alina

Последний матч в рамках турнира Usta Level 4 россиянка выиграла, но встреча началась для нее с проигранного сета (2-6). Прийти в себя и настроиться на победу Алине помог телефонный разговор с мамой в перерыве.

- Соперник «поплыл»! Он перестал догонять мячи Алины, не стал доставать их с углов, а несколько эйсов на подачах Алины, мне кажется, его просто добили. Как и папу и сестрёнку парня, которые до этого аплодировали на ошибки Алины (считается неэтичным поведением зрителей). В общем, Алина второй сет выиграла 6-2. И все решал тайбрейк, то есть игра до 10 очков. При счете 8-2 в пользу Алины сомнений уже не было никаких. Окончательный итог тайбрейка 10-4, - пишет отец спортсменки.