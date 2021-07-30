В метро Екатеринбурга люди в костюмах Венома и Человека-паука устроили драку

Перфоманс устроили в преддверии выхода фильмов «Веном 2» и «Человек-Паук 3». Фото: Елена Фомина

В метро Екатеринбурга 27 июля прошел перфоманс. Двое жителей города переоделись в костюмы Венома и Человека-паука и устроили постановочную драку в подземке. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала один из организаторов и участников представления аниматор и косплеер Сергей Сиренко.

- Во-первых, скоро выйдут фильмы «Веном 2» и «Человек-Паук 3», а я фанат Marvel, вот и собрал команду супергероев для этой затеи. А во-вторых, я работаю аниматором. У меня уже есть костюмы Халка, Железного Человека, Тора, Локи, капитана Америки, Паука, вот и Веном появился, а хороших фотографий с ним еще не было. Так что это еще и в целях рекламы, - рассказал аниматор «КП Екатеринбург».

Супергерои зашли на станции «Геологическая», проехали до «Ботанической» и вернулись обратно. Фото: Елена Фомина

Сиренко объяснил, что в качестве локации для драки выбрали метро, потому что команда представила, что там могла бы разворачиваться интересная сцена.

В костюме Венома был сам Сиренко, Человеком-пауком стал Яков Андронатий. Супергерои зашли в подземку на станции «Геологическая», проехали до «Ботанической» и вернулись обратно.

Для драки выбрали метро, потому что команда представила, какая бы там могла разворачиваться интересная сцена. Фото: Наталья Колос

Организатор перфоманса добавил, что все замыслы воплотить не удалось, потому что для этого необходимо много реквизита и оборудование для света. Также пришлось бы договариваться о ночной съемке в подземке. По словам Сиренко, для этого нужен бюджет, а проект не коммерческий.

- Перфоманс не согласовывали. Насколько я знаю, метро это общественное место и снимать там не запрещено. Главное соблюдать правила безопасности и никому не мешать, - рассказали «КП» организаторы необычной акции.

Фотограф Елена Фомина, которая сопровождала и снимала супергероев, рассказала «КП Екатеринбург», что жители города реагировали на косплееров позитивно.

Жители Екатеринбурга с интересом реагировали на персонажей, а дети были в восторге. Фото: Елена Фомина

- Жители Екатеринбурга с большим интересом реагировали на персонажей, детки были в восторге! – прокомментировала фотограф.