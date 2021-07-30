Болгария из Екатеринбурга в августе 2021: расписание рейсов, стоимость билетов

Улететь из Екатеринбурга в Болгарию можно каждое воскресенье Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 25 июля 2021 из Екатеринбурга летают самолеты в Бургас (Болгарию). Налажено прямое авиасообщение, но чартеров пока нет. Туроператоры уральской столицы пока не бронируют направление, тем не менее, есть надежда, что направление вновь станет доступным и востребованным.

Рассказываем, что нужно знать, чтобы полететь из Екатеринбурга в Болгарию в августе 2021.

КОЛЬЦОВО

В Болгарию из Екатеринбурга пока летает всего одна авиакомпания. Из аэропорта Кольцово самолет «Уральских авиалиний» летает в Бургас с 25 июля 2021 каждое воскресенье в 14:45. Стоимость билетов составляет от 32324 рублей.

Также путешественники из Екатеринбурга и Свердловской области по-прежнему могут улететь в Болгарию с пересадкой в Москве. Через Домодедово в Бургас летают самолеты авиакомпаний Wizz Air, S7 и «Победа». Билет стоит от 35861 рубля. С пересадкой в Шереметьево можно полететь на борту авиакомпании «Аэрофлот» или Bulgaria Air примерно за 54977 рублей.

ЧТО НУЖНО

Для посещения Болгарии туристам из Екатеринбурга нужна болгарская национальная или шенгенская виза.

Рейсы из Кольцово запланированы на 14:45 Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОРОНАВИРУС

В пандемию постепенно открываются границы, но туристов по-прежнему не пускают в страну без отрицательного ПЦР-теста. Болгария не стала исключением и при въезде в страну необходимо предоставить документ, подтверждающий отсутствие COVID в организме. Результат ПЦР-теста должен быть выполнен на английском языке. Сдать тест нужно не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Кроме того, здесь принимают справку с результатом экспресс-теста на антигены. Она также должна быть на английском языке, но тест сдать нужно лишь за 48 часов до прибытия в страну.

Эти правила касаются также вакцинированных и переболевших туристов.

При этом справка не нужна детям до 12 лет.

– Интересно, что переболевшим туристам, согласно болгарским официальным документам, можно предъявить положительный результат ПЦР- или экспресс-теста на антиген к COVID-19, то есть подтверждение, что у человека было диагностировано заболевание в прошлом, сделанный в интервале 15-180 дней до въезда в Болгарию, – сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

С 7 июля 2021 Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-теста по возвращении в Россию для вакцинированных в течение года и переболевших COVID в течение полугода туристов. Остальные должны пройти лишь однократное лабораторное обследование на COVID.

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