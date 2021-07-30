Погода на День ВДВ 2021: 2 августа в Екатеринбург придет жара

Днем термометры покажут +28 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным уральских синоптиков в День ВДВ 2021 в Екатеринбурге, 2 августа, будет жаркая погода. Воздух прогреется до +28 градусов.

Утром с +20 градусов воздух постепенно прогреется до +28 градусов, а вечером температура начнет понижаться и составит всего +19 градусов.

Ночью в Екатеринбурге похолодает до +16 градусов.

Будет облачно с прояснениями и без осадков.

По данным сервиса «Гисметео», в Екатеринбурге в День ВДВ 2021 тоже будет жарко – днем термометры покажут +29 градусов. Ночью – плюс 16 градусов. Будет облачно с прояснениями, но без осадков.

Ранее «КП»-Екатеринбург сообщал, что из-за эпидемиологической обстановки массового празднования Дня ВДВ 2021 в Екатеринбурге не будет, но по опыту 2020 года это не помешает празднующим собраться у монумента «Черный тюльпан», в парке Маяковского и на Плотинке. В Союзе десантников Урала рассказали, что празднование пройдет на местах, но не массово и с соблюдением всех норм безопасности в пандемию.