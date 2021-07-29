Мальчиков на Урале родилось больше, чем девочек Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Свердловском ЗАГСе «КП-Екатеринбург» рассказали, какие необычные имена давали деткам в 2021 году.

Девочек креативные родители называли: Весна, Владимира, Герда, Джорджия, Милослава, Констанция, Муза, Сения, Тайна, Уафия, Ярославна, Ясна.

А мальчикам доставались такие имена, как Антей, Атамкул, Габриэль, Дан, Данте, Джеймс, Добромир, Егорий, Енисей, Космос, Лео, Марс, Стефано, Тим, Томислав, Финн, Урал.

Кроме того, мальчиков с начала 2021 года родилось больше, чем девочек.

- За первое полугодие 2021 года в Свердловской области зарегистрировано 10 825 мальчиков и 10 227 девочек, - отметили в Свердловском ЗАГСе. – Из них в Екатеринбурге зарегистрировано 4657 девочек и 4839 мальчика.

Напомним, в 2020 году в списке редких имен встречались, как старорусские, например, Ведамир или Добромир, так и греческие – Сократ или Одиссей. Одного мальчика назвали Байкал, тогда как другому дали имя Сервер. Самое длинное имя среди новорожденных было у Леонардо-Александра-Уильяма.

У девочек все тоже было интересно. Некоторым малышкам давали двойные имена, такие как Евангелина-Виктория или Изабелла-Корнелия. Кого-то называли в честь Луны, кого-то в честь персонажей из литературы - Эсмиральды.

А вот список наиболее распространенных имен не меняется уже несколько лет – первую тройку мужских имен занимают Михаил, Артем и Александр, женских – Мария, София и Виктория.

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