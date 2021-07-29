Осень дорогая: в Свердловской области прогнозируют рост цен на кофе и молоко

Цены на кофе в розничной продаже могут подрасти осенью Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Свердловской области, да, как и по всей стране, продолжают расти цены на продукты. В июне «Комсомолка» писала о том, что в магазинах Екатеринбурга резко подорожали картофель и морковь. Если в мае последнюю еще можно было купить за 55 рублей, то уже летом в магазинах встречались ценники и по 149 рублей за килограмм.

На резкий скачок цен повлияли и засушливое лето, и рост цен на комбикорм, технику и топливо.

- Корм станет еще дороже и поэтому осенью нас ждет подорожание молочных продуктов, - заявляли «КП-Екатеринбург» в фермерском кооперативе «ПолеЕды».

– Мы еще не поднимали в этом году цены на молоко. А поднимать надо. Потому что сена нет, а государство мало чем помогает в этом, - делится Анастасия Луганская, фермер личного подсобного хозяйства «Своя буренка». - Надо заготавливать его на зиму, а это недешево. Дорожает солярка, а все тракторы на ней работают, соответственно и сено дорожает. Все это будет входить в общую стоимость молока. А если еще учесть, что из – за погоды сена нет, то его надо где-то закупать в области. Мы маленькие фермеры, у нас полей нет. Но эти издержки войдут в стоимость молока.

Еще одна напасть – из-за неурожая в Бразилии и беспорядков в Колумбии цены могут подняться и на кофе.

– Если коротко он подорожает. Само сырье. Кофейные зерна уже выросли в цене на плюс-минус пятьдесят рублей. Это на Бразилию, в среднем. И ещё подорожает, на столько же. Как это отразится на конечной цене продукта для потребителей, пока непонятно. Неурожай в Бразилии в этом году, – говорят в кофейне «Bow Jones Coffee».

Косвенные факторы скажутся на конечном потребителе Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Цена на кофе до сих пор меняется. Через месяц-два уже точно будет понятно. Килограмм кофейных зёрен стоит в среднем от 1500 до 3000 рублей. Обжарщики заранее покупают кофе на определённый период и стараются удержать его по старой цене. Что будет дальше, мы будем наблюдать. Если кофейни Москвы будут цены на кофе менять, то и в Екатеринбурге они изменятся, - ответили в кофейне «Tesla coffe».

Впрочем, эксперты отмечают, что делать прогнозы на удорожание определенных продуктов пока рано, так как причины для этого складываются из различных факторов.

– В последнее время много слухов, что цены вырастут осенью. Здесь надо гадать не о том, на что больше она вырастет, а разбираться в причинах. Кофе это все - таки импортный продукт, его не производят в России. Цена зависит от двух причин: курс валюты, последствия пандемии. Они дезорганизовали производство чего угодно. Начиная от кофе и заканчивая автомобилями, – уверяет финансовый аналитик, кандидат экономических наук Константин Селянин. – Если говорить о молоке, то на его стоимость влияет то, что многие товары уже подорожали. Например, курица. Соответственно ритейлеры сделают то же, что в прошлом году: что они недополучат на одних товарах, то перенесут на другие. Молочные продукты практически не выросли в цене, но ожидается, что скоро это произойдет. Кроме того, на ценовой политике сказывается увеличение издержек. Это все, что связано с импортом, девальвацией, техникой, нефтепродуктами, электроэнергией. Логика здесь математическая. Не вырастут в цене только те продукты, которые уже подорожали.

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