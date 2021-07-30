На Урале кандидат партии «Новые люди» в депутаты Заксобрания спас ребенка от стаи бродячих собак

Фото: социальные сети Кирилла Пинчука

В Карпинске стая бродячих собак напала на маленькую девочку во дворе дома на улице Мира, 50. Четыре бездомных пса окружили ребенка и начали истошно лаять. Девочка закричала. На ее счастье неподалеку в машине находился мужчина. 32-летний Кирилл Пинчук ждал друга, когда услышал крики.

- Я выбежал из машины к стае собак. Это были крупные, массивные дворняги. В холке чуть ли не метр. Побежал, закричал, начал их отпугивать, и они разбежались, - рассказывает Кирилл. – Девочка была очень напугана и плакала. На крики из подъезда выбежала ее мама.

Оказалось, что одна из собак все-таки успела укусить семилетнюю девочку за ногу. Пришлось ехать в больницу.

Кирилл Пинчук является депутатом в кандидаты Законодательного собрания Свердловской области от партии «Новые люди». По его словам проблема бездомных животных для округа не новая. Взять хотя бы официальную статистику. Только с начала 2021 года в Карпинске зарегистрировано 32 случая, когда животные нападали на людей. В большинстве случаев это были бездомные животные. Половина пострадавших – дети.

Фото: социальные сети Кирилла Пинчука

Кирилл Пинчук считает, что проблему бездомных собак необходимо решать на законодательном уровне.

- Я сам очень люблю животных. У меня дома живут два кота. Один породы мейн-кун, а второго я подобрал на улице. Я уверен, что своих животных стоит кастрировать и стерилизовывать. Это остановит бесконтрольное размножение кошек и собак, - вспоминает Кирилл. – Строить и содержать приюты – обязанность государства, и средства на это должны быть выделены в бюджете каждого региона.