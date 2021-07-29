Лидер «молодежки» уральских справедливороссов подала документы в региональный парламент

Фото: социальные сети Анастасии Павлюченковой

Анастасия — секретарь президиума по работе с молодежью партии «Справедливая Россия – За правду», председатель координационного совета общественной организации «Молодежь Справедливой России».

Павлюченкова родилась в семье военных 16 марта 1991 года в г. Большой Камень Приморского края, в 1996 году вернулась на родину родителей в Екатеринбург, здесь же закончила гимназию №161.

Фото: социальные сети Анастасии Павлюченковой

У Анастасии – три высших образования. В 2014 году она получила диплом УрГЮУ по специальности «Юриспруденция», в 2017 году с отличием окончила магистратуру со специализацией «Правовое обеспечение деятельности государственных и муниципальных органов». Затем переехала в Москву и поступила в МГУ, в 2019 году Павлюченкова с отличием окончила бакалавриат факультета государственного управления. В это же время проходила профессиональную переподготовку в ВШГУ РАНХиГС. Получила квалификацию «Специалист по государственному и муниципальному управлению».

Фото: социальные сети Анастасии Павлюченковой

Общественно-политическую деятельность Анастасия начала в 2012 году, когда пришла работать юристом в региональное отделение «Справедливой России» в Свердловской области. Она была куратором проекта «Справедливое ЖКХ» в Екатеринбурге. Сейчас Анастасия – член президиума центрального совета партии, с 2018 года – советник председателя партии Сергея Миронова.