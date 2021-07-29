«Пятёрочка» организует раздельный сбор

тамбурах 9 магазинов (1) установлены специализированные контейнеры, куда можно сдать пластиковые и стеклянные бутылки, а также пластиковые крышки.

Контейнеры состоят из двух отделений: «Пластик» и «Стекло». В зависимости от вида отделения, отходы будут распределяться сотрудниками клининга между баками на контейнерной площадке ТКО магазина. По мере наполнения контейнера сортируемые отходы будут направляться на переработку региональным оператором – партнёром «Пятёрочки».

Урны имеют специальные наклейки, которые помогут гостям магазинов правильно сортировать мусор с возможностью его дальнейшей переработки.

«Развитие экологических инициатив является одной из важнейших составляющих стратегии устойчивого развития X5 Group, и мы видим отклик от наших гостей: они охотно поддерживают наши начинания и принимают участие в экологических проектах. Мы запустили масштабную программу обучения и стимулирования ответственного потребления, в которую входит в том числе и работа по раздельному сбору ТКО в городах России. Мы надеемся, что уральцы начнут более внимательно относиться к вопросу сортировки мусора, это начнёт входить в привычку, а «Пятёрочка» со своей стороны будет создавать для этого больше возможностей», - говорит директор макрорегиона «Урал» торговой сети «Пятёрочка» Роман Степанов.

Более подробная информация о переработке тары и упаковки, инструкции, как подготовить разные типы сырья к сдаче, а также интерактивная карта пунктов приёма пластика, макулатуры, стекла, батареек и других пригодных к переработке материалов на сайте .

(1)г. Екатеринбург: ул. Татищева, 60; ул. Машинная, 1б; ул. Московская, 225/3; ул. Фрунзе, 98;

г. Пермь: ул. Желябова, 10 а; ул. Малкова, 17; ул. Подлесная, 43; шоссе Космонавтов, 57; ул. Пушкина, 115А.