Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 29 июля 2021 года

Ситуация с коронавирусом остается в регионе напряженной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 499 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 100 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Дегтярске, Камышлове, Ивделе, Бисерти, Богдановиче, Красноуфимске, Серове, Первоуральске, Волчанске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 106 402 человек, из которых 98 908 закончились выздоровлением. За прошедшие сутки из больниц выписали 455 человек.

Сейчас состояние 828 госпитализированных оценивается как тяжелое, 497 человек размещены в палатах интенсивной терапии, 416 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтвержден еще 21 новый случай гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 315.

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