В Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах умер следователь, занимавшийся делом вице-мэра Контеева

Ярослав Коновалов скончался в возрасте 45 лет Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Екатеринбурге умер 45-летний следователь 4-го следственного управления СКР Ярослав Коновалов. Как рассказал «КП» осведомленный источник, смерть силовика наступила в понедельник, 29 июля.

Мужчина по дороге заехал в магазин за водой. Затем сел в свой автомобиль, где скоропостижно скончался. Точную причину смерти инсайдер назвать затруднился. Но рассказал, что рассматривается версия сердечного приступа.

В свое время Ярослав Коновалов возглавлял следственную группу, занимавшуюся расследованием дела против бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, которого обвиняли в организации заказных убийств.

Информацию о смерти Ярослава Коновалова «КП» подтвердил известный адвокат Сергей Колосовский, который сейчас представляет интересы бывшего вице-мэра.

- Похороны состоялись сегодня в 10 утра. Причину я не знаю. Могу озвучить лишь свои предположения – он слишком много знал и ставил свою подпись на многих заказных делах, - заявил нынешний адвокат Виктора Контеева.

Дело против него Сергей Колосовский также считает заказным.

- Сейчас дело против Контеева вновь активизировалось и его передали следователю из Москвы, после этого старый следователь по делу умер. Я не говорю, что это произошло вследствие этого, а просто обращаю внимание на это совпадение.