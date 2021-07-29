Подросток проработал шихтовщиком всего неделю. Фото: личная страница погибшего во «ВКонтакте»

В свердловском городе Кушва будут судить 39-летнего директора местного кирпичного завода. Управленец в одном шаге от того, чтобы стать уголовником из-за трагедии, которая случилась на производстве год назад.

25 июня 2020-го на завод устроился работать шихтовщиком 15-летний школьник Алексей (имя несовершеннолетнего изменено – прим.ред.). Парень проработал всего неделю, его жизнь оборвалась 2 июля.

- При исполнении обязанностей шихтовщика ввиду отсутствия необходимых ограждений несовершеннолетнего затянуло в движущиеся и вращающиеся элементы хвостовой части конвейера № 6, в результате чего несовершеннолетний получил телесные повреждения, повлекшие его смерть на месте происшествия, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Друзья погибшего выразили скорбь на его стене. Фото: личная страница погибшего во «ВКонтакте»

По версии следствия, директор знал о юном рабочем. В частности была проведена экспертиза почерка на документах, подписанных им. Но свою вину он так и не признал. На директора завели уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда», за смерть подростка ему грозят принудительные работы или до 4 лет лишения свободы.

- Проведен осмотр места происшествия, допрошено более 50 свидетелей, проанализирован значительный объём интересующей следствие документации, назначены и проведены необходимые экспертизы (в том числе, судебные медицинская и почерковедческая экспертизы), - добавили в СУ СКР региона.

Друзья погибшего отзываются об Алексее как о порядочном и трудолюбивом парне. Эта была его первая в жизни работа, на которой он надеялся подзаработать до начала учебного года.

Директор завода знал, что у него работает неопытный школьник. Фото: личная страница погибшего во «ВКонтакте»

- Все выживают, как могут, - рассказывают «КП» друзья парня. - В таком возрасте хочется своих честно заработанных денег. У нас в компании почти все с 14 лет работают.

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