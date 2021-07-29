«Только не на машину, братан»: в Екатеринбурге парашютист прыгнул с крыши высотки и врезался в авто

Парень приземлился на чужой автомобиль. Фото: читатель "КП"

В Екатеринбурге неизвестный парашютист прыгнул с парашютом с крыши одного из домов. Видеозапись инцидента опубликовал в формате stories пользователь maxsolomein на своей странице в Instagram.

- Вот любят они крышу нашего дома, - подписал он ролик.

Несколько секунд экстремал летал над парковкой перед домом, с которого спрыгнул. Однако полет закончился не так, как он планировал.

- Е-мое, вот это чуваки тут носятся. Не на машину только… - комментирует видео голос за кадром.

В этот момент парашютист врезался прямо в автомобиль на парковке. От удара в машине сработала сигнализация. Судя по кадрам, экстремал сильно не пострадал.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «КП Екатеринбург» сообщили, что в полицию сообщений о подобном происшествии не поступало.

В мае в Екатеринбурге охранники небоскреба «Высоцкий» задержали бейсджампера, который собирался прыгнуть с парашютом с крыши высотки. Парашютист прилетел в город из Санкт-Петербурга ради этого прыжка.