В Цыганском поселке на ВИЗе проживает около 300 семей молдавских цыган. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 2030 году в Екатеринбурге должен появиться еще один квартал с высотками. Его построят на ВИЗе в том месте, где сейчас находится Цыганский поселок – речь об участке в границах улиц Краснокамской, Плотников, Викулова и Коперника.

Проект планировки и межевания этой территории под будущую застройку еще год назад утвердил теперь уже экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. А сейчас в него планируют внести несколько изменений. Обновленный проект покажут 30 июля. После этого до 27 августа горожане смогут отправлять в мэрию свои предложения и замечания.

«Комсомолка» прогулялась по Цыганскому поселку, чтобы узнать у его жителей, что они думают, о грядущей застройке.

Цыганский поселок это огромный частный сектор, в котором, к слову, живут не только цыгане. Через несколько лет на этом месте могут появиться высотки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НОРМАЛЬНАЯ ЦЕНА – 50 МИЛЛИОНОВ, А НЕ 15»

Название «Цыганский поселок» не официальное, а скорее народное. Здесь разные люди живут. И дома тоже разные – есть деревянные, построенные еще в советские времена, есть современные коттеджи, а есть и характерные для цыган огромные кирпичные дворцы с вензелями.

- У меня этот дом дед купил еще 70 лет назад. Не получил, а именно купил. Мне 38. Я здесь родился и всю жизнь живу. Как я отношусь к тому, что здесь высотки будут строить – плохо!

Вместе с Дмитрием мы стоим на улице Семена Лагоды. Он показывает нам свои владения - внушительных размеров дом, к которому пристроен гараж-автосервис. О том, что на месте частного сектора будет построен квартал с высотками, тут знают уже далеко не первый год. И скупать участки под застройку тут тоже начали давно. Причем некоторые дома уже даже снесли.

Многие дома в Цыганском поселке были построены еще в советское время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В конце улицы все выкуплено уже лет десять почти. Два-три дома осталось, - говорит Дмитрий. - Но к нам никто ни с какими предложениями не ходит. Боятся, наверное, что пошлют. Здесь, видите, много домов, у которых очень большие площади. У нас, например, все официально оформлено и тоже площадь большая. Никто не поведется на 15 миллионов, если предложат.

Дмитрий отмечает, что примерно столько получил один из соседей, который согласился продать участок.

- Ну, он-то продал, потому что ему не хотелось жить в ожидании чуда – снесут, не снесут, - говорит Дмитрий. – Я-то не идеалист. Если все решат продать, то смысла бороться нет. Но нужна нормальная цена – миллионов так 50 рублей.

На соседней улице у своего дома, тоже внушительных размеров, играет с ребенком Мария. Она рассказывает, что один из соседних домов снесли три недели назад. И еще пару дней назад снесли другой.

- Не знаем, из-за чего снесли, - пожимает плечами Мария. – Мы сами сюда в 2019 году заехали. Сами построили дом. Сколько ни обсуждали с соседями, чего ждать, никто ничего не знает. Но владельцы стареньких домов говорили, что по зиме к ним приходили люди, спрашивали, будут ли они свой дом продавать. Скорее всего, это были перекупы. Нам пока конкретных предложений не поступало. Самим интересно, что нас ждет.

Петро управляет улицей Шекспира. Ему было два года, когда в 1956-м их семья стала жить на ВИЗе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НЕКУДА ДЕВАТЬСЯ»

Цыгане в поселке живут на определенных улицах. Понять, что ты попал на такую, довольно легко. Здесь необычно оживленно. На улице много людей, играют дети. А пришедший посторонний человек сразу привлекает к себе всеобщее внимание. Одна из таких – улица Шекспира. При въезде сюда глаз цепляется за бетонный забор, огораживающий место, где когда-то стояла пара жилых домов. Их уже снесли.

- Там русские соседи жили, визовские. Работали на Верх-Исетском заводе, он им помогал строить дом. Они здесь жили. Теперь их дома снесли. А до нас еще не дошли, - рассказывает один из мужчин-цыган на улице.

На попытки узнать подробнее о том, как здесь относятся к застройке, люди отвечают коротко «Плохо относимся!» и предлагают поговорить с Петро, который управляет улицей Шекспира. Показать нам дорогу до его дома взрослые просят местных мальчишек. Петро 67 лет и он представляется нам заместителем барона.

- Мы-то против, конечно, - говорит Петро. – Мы тут с 1956 года живем, еще со времен СССР. Здесь болото было раньше, трясина. И мы это все засыпали. Нам помогал ВИЗ, правда. Завод отходы сюда сбрасывал, потому что наши работали на нем в то время. Сами строились, а администрация Верх-Исетского района тогда нам помогала. Дала нам домовые книги, чтобы мы прописались. Мы прописались и стали работать. Нормально все. Но дети-то растут. Строиться-то надо где-то, расселяться. И вот мы стали расселяться. А домовые книги есть только у нескольких домов. И вот эти все люди прописаны в этих домовых книгах. А если сейчас нас ломать будут, куда мы деваться будем? Нам некуда деваться.

К застройке поселка высотками здесь относятся отрицательно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРИ СССР СОБИРАЛИСЬ ВЫДАТЬ УЧАСТКИ У ШИРОКОЙ РЕЧКИ

Как объясняет Петро, на одной только улице Шекспира живет 300 цыганских семей. Они зарабатывают на жизнь строительными работами и ремонтом.

- Мы молдавские цыгане. Наши ребята ходят по дачам, ищут работу, кому забор поставить, баню отремонтировать или полы. Жить-то надо, кормить детей надо, - объясняет Петро. - Мы раньше кочевали. Рядом с Белояркой наш табор стоял. Потом мы в Свердловск стали потихоньку перебираться. Тут заработки лучше. Работали. А в 1956 году Хрущев дал указ – оседлать цыган, чтобы они устроились на работу, чтобы жили в домах. И мы попали под этот закон в Свердловске. Тогда наши взрослые люди устроились на работу на заводы. А заводы строили им дома. Сначала построились по улице Краснокамской, заселили, жили все. Время проходило, семьи росли. И вот мы сюда перебрались (на улицу Шекспира, - Прим. Ред.). Тут утки плавали тогда. Болото настоящее было. Мы все засыпали. И вот с тех пор вот так здесь живем.

Далеко не все дома цыган в поселке это особняки из красного кирпича. Эти например были построены из деревянного бруса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дома цыгане строили сами. Так поселок разрастался. Но еще с советских времен встал вопрос о том, как их оформлять.

- У меня трое сыновей и две дочки. Они выросли, у них свои дома. Но вот у меня домовая книга есть, а у них нет ничего. Они у меня прописаны, - говорит Петро. – При СССР нам уже хотели выдать участки в сторону Широкой речки. Все подготовили, но потом СССР закончился. И когда мы в следующий раз пришли на встречу, нам сказали, что сейчас закон другой – идите на аукцион и покупайте. И мы вот так и остались «на бобах».

По словам Петро, добиться оформления домов они пытаются уже 15 лет, но пока тщетно.

- Понимаете, земля то считается государственной. Мэрия должна решать этот вопрос – куда нам деваться, - говорит Петро. - Надеемся, нам как-нибудь помогут, участки, может быть, выделят, где строиться. Мы же не привычные, в квартирах жить. У нас много детей. Нам лучше землю бы дали поблизости к городу, желательно в Верх-Исетском районе. Вон, какие гигантские строительства идут. Как только начнется у нас, так все снесут. Весь поселок. А потом нам скажут «Куда хотите, туда и идите». Что тогда придется нам делать? Снова кочевать?

Как объяснил Петро, изначально при СССР тем, кто жил в поселке выдавались домовые книги, чтобы прописывать родственников. Но сейчас у их повзрослевших детей и внуков нет даже такого документа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Мы попросили сотрудников администрации Екатеринбурга прокомментировать, что ожидает людей, которые живут в квадрате улиц Краснокамской, Плотников, Викулова и Коперника в связи с грядущей застройкой. В мэрии объяснили, что все подобные случаи прописаны в федеральном законодательстве.

- Дома и землю у собственников выкупает застройщик. Цена определяется в процессе договоренностей. Возможны варианты, как с денежной компенсацией, так и с предоставлением жилья, - комментируют в администрации Екатеринбурга. - Если у человека прав на землю нет, но есть документы на дом, выкупаться будет только он.