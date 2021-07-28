Дорожные рабочие начали ремонт трамвайных путей в первом часу ночи. Фото: очевидцы

В ночь с 27 на 28 июля жители домов на проспекте Ленина в Екатеринбурге проснулись от внезапного шума, который раздавался с улицы. В районе 91 и 93 домов рабочие пилили бетонные плиты на трамвайных путях.

– Я живу в доме № 91. Проснулась, подумала, что у соседнего дома начали траву косить. Визг стоит. Пыль. Это было в 00:20, - возмущается Людмила Чикмарева. – Люди проснулись, побежали на улицу. Я выскочила на улицу прямо в халате. Стоит мастер. Он не представился и продолжил работы перфоратором.

Вместе с Людмилой на улицу выбежали еще несколько женщин.

- Я была в душе, когда раздался этот шум. Я испугалась, у меня проснулись дети, - добавляет еще одна жительница дома Анастасия Новикова. – Мы думали сирена орет, а это оказывается рабочие бетон режут какой-то машиной. Я все понимаю, но почему нужно это делать ночью?

Между жителями и рабочими начался спор. Участок путей, на котором шли работы не был огорожен, рядом отсутствовали знаки дорожных работ. А сами рабочие ссылались на выполнение плана и продолжали распиливать плиты отбойником. В итоге жильцы пригрозились вызвать полицию.

В «ЕМУП Гортранс» рассказали, что ремонтом на этом участке занимается трамвайно-троллейбусное управление Подразделение Службы пути. Работы идут по плану, в котором прописаны как ремонт в дневное время суток, так и в ночное.

– У нас была запланирована сварка стыков. Работу не мы им даем, у них есть свое начальство. Но в наших планах не было ничего по снятию бетона. Что касается, сварки стыков, то эта работа делается ночью, чтобы не останавливать общественный транспорт. Если жителям это мешает, то они к нам обращаются или в полицию, мы останавливаемся, - пояснила сотрудница ЕМУП «Гортранс» Наталья Коробейникова.

Также она отметила, что обращения от жителей на назойливую работу техники в полицию поступают нечасто. Но сами горожане вправе попросить бригаду остановить работы.

В мэрии Екатеринбурга объяснили, что работы проводятся в ночное время, так как это не парализует жизнь миллионника. В случае, если ремонтные работы локальные и кратковременные, то они не согласовываются с администрацией города.

– Это единственная возможность не оставлять без транспорта половину Екатеринбурга. Трамваи, которые ходят на этом участке обслуживают микрорайоны: Пионерский, ЖБИ, - говорит пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян, - Если мы закроем движение в дневное время, то люди останутся без трамваев. В любом большом городе жить очень сложно, ведь твои интересы пересекаются с миллионом человек. Нужно найти какой-то компромисс.

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