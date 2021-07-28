Анатолия Муранова похоронили на Широкореченском кладбище Фото: Олег ГАЛИМОВ

Капитан КГБ Анатолий Николаевич Муранов был одним из первых российских офицеров, погибших во время войны в Афганистане. Легендарный чекист скончался 27 декабря 1979 года.

Свердловчанин сам изъявил желание отправиться в командировку, а после был зачислен в состав спецгруппы «Зенит». Именно ей предстояло организовать штурм президентского дворца Тадж-Бек, а также главное здание МВД Афганистана.

В ходе боя Муранов получил ранение в оба бедра, и той же ночью скончался в больнице Кабула от острой кровопотери. Указом Президиума Верховного Совета СССР был удостоен ордена Красного Знамени.

В 2004 году Федеральная служба безопасности установила на Широкореченском кладбище Екатеринбурга обновленную могильную плиту в знак памяти о ветеране.

Могила капитана КГБ одна из самых узнаваемых. Фото: Олег ГАЛИМОВ

«Исполнен Родины приказ,

Свят для тебя ее наказ.

Тела — земле, покой — стране,

Любимым — душу, честь — себе»

Вот, что рассказывает об Анатолии Николаевиче его сослуживец.

- Штурмовая группа, где был Муранов, состояла из 11 офицеров «Зенита» и двух офицеров «Грома» (сотрудники группы «Альфа»). Их сопровождало 39 десантников. На территории Царандоя им противостояли более 300 вооружённых бойцов. В окнах здания стояли ручные пулемёты.

Сигналом к штурму Царандоя был взрыв центрального коллектора связи на одной из площадей Кабула.

Архивный снимок. Фото: музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави»

После него семеро десантников залпом выстрелили по целям в здании МВД из гранатомётов «Муха».Автоматчики в окнах и у КПП залегли на землю, решив, что подошли танки.

После этого залпа «зенитовцы» пошли на штурм КПП и ворвались внутрь здания. Охрана встретила их пулемётным огнём. «Зенитовцам» и десантникам пришлось спрятаться в боковых коридорах и оттуда ответным огнём подавлять пулемётные точки. Здесь и получил смертельное ранение капитан Анатолий Муранов. Он был хорошо видим в освещенном коридоре из темноты караульных помещений.

Анатолий Муранов оказался единственным погибшим с нашей стороны при штурме Царандоя. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Охранник выпустил в Анатолия автоматную очередь. Одна из пуль перебила артерию на бедре. Спасти его не удалось, - рассказывал «КП» сослуживец Муранова.