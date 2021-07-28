Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 28 июля 2021 года

На медках сегодня лежит большая нагрузка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 495 новых случаев коронавируса, из которых 162 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Новой Ляле, Кушве, Староуткинске, Нижней Салде, Ирбите, Верхней Пышме, Первоуральске, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Горноуральском ГО и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших граждан коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 105 903 человека, из которых 98 453 полностью выздоровели от болезни. За прошедшие сутки из больниц выписали 451 человек.

По состоянию на 28 июля 2021 года состояние 798 пациентов больниц оценивается как тяжелое, из них 492 - размещены в палатах реанимации, 390 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено 18 новых случаев гибели от COVID-19. Более число жертв пандемии составляет 4 294.

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