В Нижнем Тагиле нашли виновника смерти 9-летнего мальчика, который погиб после прикосновения к кондиционеру

Расследованием смерти мальчика занимается СК Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле следователи установили мужчину, подозреваемого в том, что он стал невольным виновником смерти 9-летнего мальчика. Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, силовики считают, что именно он при установке кондиционера допустил фатальную оплошность.

Напомним, ЧП произошло ночью 24 июля на улице Победы. Мама с 9-летним сыном пришли в магазин. Женщина собиралась купить ребенку воды. Пока мама совершала покупки, мальчик вышел из магазина. На крыльце магазина он задел антивандальную решетку, защищающую кондиционер. Она оказалась под напряжением. В итоге ребенка ударило током. От чего он впал в кому. Приехавшая скорая не смогла спасти 9-летнего мальчика.

После произошедшего следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- За совершение преступления сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан 40-летний местный житель. Мужчина признался в том, что в декабре 2020 года он по устной договоренности с собственником помещения установил антивандальную решетку на внешний блок кондиционера, находящийся на стене у входа в магазин. В ходе монтажа он саморезом пробил питающий кабель кондиционера, - рассказал источник «КП».

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.