В Екатеринбурге детей госпитализировали из-за отравления: поели в Питере

ЧП произошло во время следования поезда маршрутом «Санкт-Петербург - Тюмень» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге госпитализировали трех детей, который, по предварительным данным, отравились некачественной едой. Их пришлось госпитализировать прямо с железнодорожного вокзала Екатеринбурга.

Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, группа из 18 детей в сопровождении двух взрослых ездила на экскурсию в Санкт-Петербург из Тюменской области. Перед возвращением домой дети, питались в ресторане отеля под названием «Ладога».

- По предварительной информации, в пути следования дети почувствовали себя плохо, некоторые из них сняты с поезда на станциях Шарья и Киров для оказания медицинской помощи, - уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.

Когда в половине шестого утра поезд проезжал через Екатеринбург, еще трое детей почувствовали себя плохо. Их пришлось экстренно снимать с поезда. Врачи констатировали признаки пищевого отравления.

- Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в поезде взяты пробы и образцы воды, питания, - уточнили в ведомстве.

Сейчас Свердловской и Тюменской транспортными прокуратурами проводится проверка. Ее результаты проверки находится на контроле Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого.