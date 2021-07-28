В мэрии объяснили, почему расходится плитка на набережной: виноват Макаровский мост

Пока реконструкция на мосту не закончится, набережную в порядок привести не получится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В стыках между гранитными плитками на набережной Городского пруда горожане все чаще стали замечать образовавшиеся расщелины. В частности увидеть их можно на участке от улицы Горького до набережной Рабочей Молодежи.

При этом относительно недавно, в 2018 году, там был сделан капитальный ремонт. Как оказалось, причиной дефектов стала… реконструкция Макаровского моста. По крайней мере так администрация города объяснила ситуацию в ответе на запрос общественника Дмитрия Калинина.

В нем говорится говорится, что изначально дефекты в покрытии проявились еще в 2019 году. Тогда мэрия пыталась заставить подрядчика, ремонтировавшего пешеходную зону, исправить их. Но подрядчик отказался, объясняя это тем, что непонятно из-за чего вообще пешеходная дорожка пошла трещинами.

Плитка на набережной уже поизносилась. Фото: Дмитрий Калинин

Администрация города планировала судиться с подрядчиками, но тем удалось убедить, что это все-таки не гарантийный случай, так как дефекты появились из-за деформации грунтового основания покрытия, которое рабочие не трогали.

Как оказалось, грунтовое основание изменилось, потому что высохло - для реконструкции Макаровского моста в Городском пруду несколько раз понижали уровень воды.

- Земляная насыпь плотины должна находиться в постоянно водонасыщенном состоянии для обеспечения стабильного положения грунтовых масс, формирующих тело насыпи, - сообщается в ответе администрации города общественнику Дмитрию Калинину. – При реконструкции моста через реку Исеть по улице Челюскинцев ежегодно, начиная с 2017 года возникает необходимость понижения уровня воды в Городском пруду и соответственно изменения водонасыщения земляной насыпи плотины приводят к деформации основания плиточного покрытия.

Уровень воды в пруду понижен и сейчас, так как реконструкция продолжается. В ответе от мэрии сообщается, что пока работы не закончатся, которые требуют понижения уровня воды, приводить в порядок изменившееся грунтовое основание под плиткой просто нецелесообразно.

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